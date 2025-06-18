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Олесь Довгий складає депутатський мандат

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

Народний депутат Олесь Довгий написав заяву про припинення своїх повноважень. Він заявив, що не планує балотуватися на жодні посади і надалі підтримуватиме ЗСУ, соціальні та культурні проєкти.

Олесь Довгий складає депутатський мандат

Народный депутат Олесь Довгий сложил с себя полномочия народного депутата Украины. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Иду из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата", - написал Довгий.

Он сообщил, что не планирует в дальнейшем баллотироваться ни на какие должности и будет в дальнейшем поддерживать ВСУ.

"Две реплики. Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты", - написал Довгий.

Дополнение

По информации, которую предоставляет Движение ЧЕСНО, Олесь Довгий вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. Сообщается, что Довгий пропустил 74% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика и право" (2002), программу MBA для топ-менеджеров в INSEAD — The Business School for the World (2014) и Национальный университет "Одесская юридическая академия" по юридической специальности (2015). Кандидат экономических наук.

Все это время также был партнером в семейном бизнесе в различных сферах: от строительства до продажи продуктов питания, от юриспруденции до производства лицензионных DVD-дисков.

С 1997 года был референтом в Украинской Ассоциации молодых юристов, впоследствии - заместителем секретаря, секретарем Киевского отделения организации.

В 2001-2003 годах работал в ГУИКТ на должностях научного, старшего научного сотрудника научно-аналитического центра, исполнял обязанности доцента кафедры экономики.

В 2004-2005 годах был старшим научным сотрудником Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАНУ.

С 2005 года - советник Председателя Государственного департамента интеллектуальной собственности.

На местных выборах 2006 года Довгий прошел в Киевский городской совет от "Блока Леонида Черновецкого", 28 апреля того же года был избран заместителем председателя — секретарем Киевсовета.

В 2008 году на досрочных выборах в столичный совет снова стал депутатом от "Блока Леонида Черновецкого" и секретарем Киевсовета, подал в отставку с этой должности в 2011 году, стал членом комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Баллотировался в ВР Украины 7 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 214 округу (г. Киев), однако потерпел неудачу.

Народный депутат Украины 8-го созыва. Беспартийный самовыдвиженец от округа №102 (Кировоградская область). Был членом депутатской группы "Воля народа". Был заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

В 2019 году Довгий был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 102 округу (Кировоградская область). Исполнял обязанности члена Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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