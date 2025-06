Олесь Довгий складає депутатський мандат

Народний депутат Олесь Довгий склав з себе повноваження народного депутата України. Відповідне повідомлення він розмістив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - написав Довгий.

Він повідомив, що не планує надалі балотуватися ні на які посади та надалі підтримуватиме ЗСУ.

"Дві репліки. Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти", - написав Довгий.

Доповнення

За інформацією, яку надає Рух ЧЕСНО, Олесь Довгий увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. Повідомляється, що Довгий пропустив 74% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Закінчив Київський національний економічний університет за спеціальністю "міжнародна економіка та право" (2002), програму MBA для топ-керівників в INSEAD — The Business School for the World (2014) та Національний університет "Одеська юридична академія" за юридичним фахом (2015). Кандидат економічних наук.

Весь цей час також був партнером у сімейному бізнесі в різних сферах: від будівництва до продажу харчових продуктів, від юриспруденції до виробництва ліцензійних DVD-дисків.

З 1997 року був референтом в Українській Асоціації молодих юристів, згодом - заступником секретаря, секретарем Київського осередку організації.

У 2001-2003 роках працював у ДУІКТ на посадах наукового, старшого наукового співробітника науково-аналітичного центру, виконував обов'язки доцента кафедри економіки.

У 2004-2005 роках був старшим науковим співробітником Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ.

З 2005 року - радник Голови Державного департаменту інтелектуальної власності.

На місцевих виборах 2006 року Довгий пройшов до Київської міської ради від "Блоку Леоніда Черновецького", 28 квітня того ж року був обраний заступником голови — секретарем Київради.

У 2008 році на дострокових виборах до столичної ради знову став депутатом від "Блоку Леоніда Черновецького" та секретарем Київради, подав у відставку з цієї посади у 2011 році, став членом комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Балотувався до ВР України 7 скликання як безпартійний самовисуванець за 214 округом (м. Київ), проте зазнав невдачі.

Народний депутат України 8-го скликання. Безпартійний самовисуванець від округу №102 (Кіровоградська область). Був членом депутатської групи "Воля народу". Був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

У 2019 році Довгий був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Виконував обов'язки члена Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.