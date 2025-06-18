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Министр обороны Израиля подтвердил уничтожение штаба внутренней безопасности Ирана

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаб-квартиры внутренней безопасности иранского режима силами ВВС. Этот объект был ключевым репрессивным инструментом правящего режима.

Министр обороны Израиля подтвердил уничтожение штаба внутренней безопасности Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаб-квартиры внутренней безопасности иранского режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра в соцсети X.

Детали

Согласно сообщению министра, операцию провели военно-воздушные силы Израиля. Кац подчеркнул, что объект, который атаковали, был ключевым репрессивным инструментом правящего режима Ирана.

"Торнадо продолжает обрушиваться на Тегеран. Истребители ВВС уничтожили штаб-квартиру внутренней безопасности иранского режима – центральный репрессивный орган иранского диктатора. Как мы и обещали, мы будем продолжать повреждать символы власти и наносить удары по режиму аятолл везде", – написал Министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Военная операция Израиля против иранской ядерной инфраструктуры продолжается шестые сутки подряд.

Напомним

Как сообщал УНН, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что операция продлится много дней.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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