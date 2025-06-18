Министр обороны Израиля подтвердил уничтожение штаба внутренней безопасности Ирана
Киев • УНН
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаб-квартиры внутренней безопасности иранского режима силами ВВС. Этот объект был ключевым репрессивным инструментом правящего режима.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об уничтожении штаб-квартиры внутренней безопасности иранского режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление министра в соцсети X.
Детали
Согласно сообщению министра, операцию провели военно-воздушные силы Израиля. Кац подчеркнул, что объект, который атаковали, был ключевым репрессивным инструментом правящего режима Ирана.
"Торнадо продолжает обрушиваться на Тегеран. Истребители ВВС уничтожили штаб-квартиру внутренней безопасности иранского режима – центральный репрессивный орган иранского диктатора. Как мы и обещали, мы будем продолжать повреждать символы власти и наносить удары по режиму аятолл везде", – написал Министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Военная операция Израиля против иранской ядерной инфраструктуры продолжается шестые сутки подряд.
Напомним
Как сообщал УНН, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении заявил, что операция продлится много дней.