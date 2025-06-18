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Міністр оборони Ізраїлю підтвердив знищення штабу внутрішньої безпеки Ірану

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки іранського режиму силами ВПС. Цей об'єкт був ключовим репресивним інструментом правлячого режиму.

Міністр оборони Ізраїлю підтвердив знищення штабу внутрішньої безпеки Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки іранського режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра у соцмережі X.

Деталі

Згідно з повідомленням міністра, операцію провели військово-повітряні сили Ізраїлю. Кац підкреслив, що об'єкт, який атакували, був ключовим репресивним інструментом правлячого режиму Ірану.

"Торнадо продовжує обрушуватися на Тегеран. Винищувачі ВПС знищили штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму – центральний репресивний орган іранського диктатора. Як ми й обіцяли, ми продовжуватимемо пошкоджувати символи влади та завдавати ударів по режиму аятол усюди", – написав Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Військова операція Ізраїлю проти іранської ядерної інфраструктури триває шосту добу поспіль.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні заявив, що операція триватиме багато днів.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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