Міністр оборони Ізраїлю підтвердив знищення штабу внутрішньої безпеки Ірану
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки іранського режиму силами ВПС. Цей об'єкт був ключовим репресивним інструментом правлячого режиму.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про знищення штаб-квартири внутрішньої безпеки іранського режиму. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра у соцмережі X.
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Згідно з повідомленням міністра, операцію провели військово-повітряні сили Ізраїлю. Кац підкреслив, що об'єкт, який атакували, був ключовим репресивним інструментом правлячого режиму Ірану.
"Торнадо продовжує обрушуватися на Тегеран. Винищувачі ВПС знищили штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму – центральний репресивний орган іранського диктатора. Як ми й обіцяли, ми продовжуватимемо пошкоджувати символи влади та завдавати ударів по режиму аятол усюди", – написав Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.
Військова операція Ізраїлю проти іранської ядерної інфраструктури триває шосту добу поспіль.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні заявив, що операція триватиме багато днів.