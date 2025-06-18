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Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
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Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия
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Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия

Киев • УНН

 • 17966 просмотра

Два вертолета после ремонта рискуют вернуться без вооружения из-за ареста оборудования, оцененного по российским ГОСТам. Компания-исполнитель не допущена к рекламационным работам, что ставит под угрозу боеспособность техники.

Российские ГОСТы против украинской армии: почему два боевых вертолета рискуют вернуться из ремонта без оружия

В самый разгар полномасштабной войны, когда каждая боевая единица техники имеет критическое значение для фронта, два вертолета рискуют вернуться в строй после капитального ремонта без вооружения. Ситуация, которая должна была остаться в рамках технической координации, переросла в уголовное производство против компании, единственной выказавшей готовность оснастить воздушные суда боевым оборудованием, а также в арест государственного имущества. УНН попытался разобраться, почему в условиях войны, когда страна обращается к партнерам за помощью, внутри государственной системы надзора за функционированием оборонно-промышленного комплекса возникают такие деструктивные явления.

Начало: модернизация вертолетов в рамках МТД

В защите от российской агрессии Украина использует все возможные ресурсы. В контексте отечественного авиафлота у нас остались самолеты советского наследия — несмотря на свой возраст, они продолжают выполнять задачи и нуждаются в регулярном обслуживании и ремонте, ведь пока не могут в полной мере быть заменены новыми. Занимаются ремонтом воздушных судов и боевых вертолетов в частности три основные компании — это "Мотор Сич", "МС Авиа Грейд", а также "Авиакон".

В начале 2024 года возникла задача установить специальное оборудование на два вертолета Ми-8МТ, которые Украина получила в рамках международной технической помощи. Исполнителя долго не могли найти — речь шла об устаревшей модели летательных аппаратов, боевое оснащение которых требовало специализированных знаний, опыта и технических возможностей. В итоге выполнение государственного контракта взяло на себя украинское предприятие "МС Авиа Грейд".

В марте-апреле мы выполнили государственный контракт — установили 12 систем на каждый вертолет, в том числе системы вооружения, защиты, бортовую электронику, фермы балков, системы АДРОС КТ и КУВ – это защита вертолета от воздушных ловушек. Оборудование закупалось через Prozorro, все действия соответствовали законодательству

- рассказывает представитель предприятия-исполнителя.

Часть деталей, установленных на Ми-8, закупалась за границей. Речь идет об образцах еще советского производства, а также российского, выпущенного до начала полномасштабного вторжения. Их в Украине на тот момент уже практически не было, закупать в россии или беларусии их нельзя, а поэтому остатки запчастей пришлось искать по всему миру.

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии УНН пояснял, что с такой проблемой сталкивается не только авиация. По его словам, формально приобрести советские запчасти у стран-партнеров возможно, но, фактически, эта процедура осложняется сертификационными барьерами, ограничениями на уровне межгосударственного сотрудничества, а также необходимостью получения ряда разрешений.

Определенное оборудование – оптика, прицелы – требует официальных подтверждений об использовании именно для армии. Без таких документов даже частные поставщики не рискуют осуществлять продажу

- отметил Нарожный.

К тому же, по его словам, украинские компании, занимающиеся ремонтом и переоснащением, часто вынуждены покупать дорогие комплектующие партиями, даже если потребность — единичная.

Закупив все необходимое оборудование, компания "МС Авиа Грейд" модернизировала два вертолета в боевые машины, способные выполнять боевые задачи.

Установленное оборудование проходило проверку как внутренней службой качества предприятия, так и представителями военной приемки, что подтверждается соответствующими документами, в частности актами приема. Кроме того, боевые машины прошли летные испытания при приемке работ военными частями и перелеты к частям базирования для выполнения боевых задач в воинских частях. После этого вертолеты были приняты военными частями, которым они принадлежали. Один оставался на боевом дежурстве, другой налетал 82 часа в боевых условиях, не имея никаких замечаний к работе.

Передача на капремонт и демонтаж оборудования

Из-за исчерпания межремонтного ресурса, то есть достижения предельного лимита эксплуатации техники, оба вертолета были переданы на капитальный ремонт.

Их передали на капитальный ремонт, чтобы получить новый межремонтный ресурс: 2 000 часов или 8 лет эксплуатации. В соответствии с контрактом, мы несем гарантийные обязательства за свое оборудование

- отмечают представители «МС Авиа Грейд».

До этого момента история выглядела как позитивный пример эффективного сотрудничества для развития оборонного сектора Украины, однако дальше события развернулись неожиданно.

Во время капитального ремонта компанию, которая первой взялась за выполнение сложной задачи и эффективно реализовала модернизацию, не привлекли к дальнейшему техническому обслуживанию после успешной эксплуатации. Таким образом, было фактически невозможно выполнение "МС Авиа Грейд" гарантийных обязательств. Особую обеспокоенность, по словам экспертов компании, вызвал демонтаж и разборка без участия "МС Авиа Грейд" ферм балков — ключевых элементов вооружения. Кроме того, возникают вопросы относительно наличия технической документации и соблюдения согласовательных процедур во время выполнения работ.

"Мы не отрицаем право на демонтаж — это предусмотрено условиями ремонта. Но для разборки боевого оборудования должны были быть привлечены наши инженеры, ведь именно мы несем гарантийные обязательства. Без нашего участия любое вмешательство является не только рискованным, но и некомпетентным с технической точки зрения", — подчеркивают представители предприятия. Согласно Авиационным правилам и условиям контракта, должна выполняться рекламационная работа с заказчиком, что совершенно не было выполнено согласно регламенту.

Дальнейшее развитие ситуации выглядело настолько деструктивным и нелогичным, что невольно возникает предположение: не является ли это результатом сценария, который мог быть кому-то выгоден. По странным обстоятельствам, оценку установленного оборудования во время демонтажа проводили не по нормам украинской нормативной базы, а сравнивали с технической характеристикой старых советских и российских ГОСТов.

Наше оборудование сравнили не с действующей документацией, а со старыми ГОСТами рф. Например, чтобы объяснить простым языком, условная гайка из монтажного комплекта с высотой 5 мм у нас предусмотрена действующей КД и ДСТУ-документацией, утвержденной в 2023 году. А у них — гайка высотой 10 мм, потому что это советский и российский стандарт. Из-за чего был сделан вывод, что детали — "неаутентичные". Если руководствоваться такими критериями, под сомнение можно поставить практически любую современную модернизацию

- объясняют в «МС Авиа Грейд».

То есть, если подытожить, ситуация выглядит так: нужно было оснастить вертолеты боевым оборудованием, однако исполнителя долго не могли найти. В итоге одна из украинских компаний успешно выполнила задачу — техника была модернизирована, прошла испытания и отработала межремонтный ресурс в боевых условиях. После этого вертолеты передали на капитальное обслуживание, где оборудование оценили по устаревшим советско-российским стандартам, признали "неаутентичным" — и именно с этого момента возникла серьезная проблема.

Привлечение СБУ, блокирование доступа, арест имущества и угроза для обороноспособности

На основании "выявленных несоответствий" советско-российским стандартам, несмотря на полное соответствие оборудования действующим украинским КД и ДСТУ, Служба безопасности Украины получила постановление суда о его аресте. Речь идет именно о системах, которые делали указанные вертолеты полноценными боевыми машинами.

По словам предприятия "МС Авиа Грейд", компания неоднократно пыталась добиться доступа их специалистов к оборудованию для проведения рекламационной работы, однако никаких откликов эти попытки не нашли.

"Мы были готовы объяснить, показать документацию, принять участие в работе комиссии. Но нас банально не допустили. Нам не предоставили доступ к оборудованию, которое мы устанавливали и за которое несем гарантию. То есть, капремонт вертолеты проходят без ферм вооружения. То есть после капитального ремонта вертолет выходит с характеристиками худшими, чем до капитального ремонта. До ремонта они были боевыми машинами, а сейчас — условно говоря, стали "голубями мира" и будут возвращены армии без вооружения", — подчеркнули в "МС Авиа Грейд", поясняя, что боевое оборудование обратно на вертолеты так и не было установлено.

В связи с этим возникают вполне логичные вопросы: как случилось, что боевая техника, вместо усиления, потеряла свои ключевые возможности? Почему к проведению работ или хотя бы к выяснению всех обстоятельств не допускают исполнителей, которые первыми вызвались взяться за задание, от которого другие отказывались, и успешно реализовали его в интересах Украины? И главное — не играет ли такая ситуация, сознательно или нет, на пользу врагу?

Представители "МС Авиа Грейд" обращались в суд с ходатайством о снятии ареста с оборудования для возможности участия в рекламационной процедуре. Однако суд 26 мая им отказал.

Имущество отправили на экспертизу. Но никто не спрашивал у нас техническую документацию. Тогда на основе чего происходит экспертиза?

- выразили мнение «МС Авиа Грейд».

Специалисты отмечают, что любой после ознакомления с документацией и осмотра вооружения увидел бы, что все соответствует государственным стандартам Украины.

Итог: бюрократия, путаница, риски

До завершения срока, когда два вертолета должны вернуться в строй после капитального ремонта, осталось меньше двух недель. Все свидетельствует о том, что за это время ситуация существенно не изменится, и существует серьезный риск, что вертолеты вернутся без боевого снаряжения.

Эта история ярко демонстрирует, насколько уязвимой может быть технологическая цепь в оборонно-промышленном комплексе: техническая путаница, недостаток координации и отсутствие четких процедур взаимодействия между предприятиями создают сложности, которых могло не быть, и напрямую влияют на боеспособность армии.

Вместо конструктивного взаимодействия — криминализация единственного исполнителя, который взялся за сложное техническое задание, когда другие отказывались. Вместо рабочего решения разногласий — суды, аресты, блокирование доступа к оборудованию и, как следствие, — риск потери боевой эффективности техники.

Это — не просто прискорбный прецедент. Это симптом более глубокой проблемы: наличия системных управленческих и регуляторных пробелов, которые, оставаясь без должного внимания, могут свести на нет даже лучшие технические решения. На фоне постоянной потребности в вооружении и технике, такая потеря — это удар по обороноспособности.

То, что происходит, — игра в ущерб армии. И пока мы пишем письма, вертолеты без вооружения стоят на консервации, и военным вернут "голые" машины

- резюмируют представители «МС Авиа Грейд».

Вопрос остается открытым: могут ли Украина и ее институты позволить себе подобные ситуации, когда на каждую боевую единицу ожидают на передовой? Хочется верить, что публичная огласка поможет сдвинуть дело с мертвой точки, привлечь ответственных специалистов и вернуть вертолетам то, что делает их боевыми машинами. Ведь каждый подобный случай — это не про бумаги. Это про жизнь и безопасность на фронте.

Редакция обратилась с запросом в Главное управление государственной авиации и Министерство обороны с просьбой прокомментировать ситуацию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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