Иран заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль"
Киев • УНН
КСИР заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль" в рамках операции "Истинное обещание 3". Отмечается, что ракеты нацелены на Израиль, а предыдущие атаки разрушили системы ПВО.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль" в рамках двенадцатой волны операции "Правдивое обещание 3". Об этом сообщает издание Tasnim News со ссылкой на КСИР, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, КСИР в рамках двенадцатой волны операции "Правдивое обещание 3" запустил по Израилю "сверхтяжелые, дальнобойные, двухступенчатые ракеты "Саджиль".
Накануне в КСИР заявляли, что во время нескольких предыдущих операций Иран разрушил систему ПВО Израиля, и "теперь небо над оккупированными территориями открыло свои объятия для иранских ракет и беспилотников".
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Напомним
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