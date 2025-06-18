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Иран заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль"

Киев • УНН

 • 4092 просмотра

КСИР заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль" в рамках операции "Истинное обещание 3". Отмечается, что ракеты нацелены на Израиль, а предыдущие атаки разрушили системы ПВО.

Иран заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль"

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о первом боевом запуске баллистической ракеты средней дальности "Саджиль" в рамках двенадцатой волны операции "Правдивое обещание 3". Об этом сообщает издание Tasnim News со ссылкой на КСИР, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, КСИР в рамках двенадцатой волны операции "Правдивое обещание 3" запустил по Израилю "сверхтяжелые, дальнобойные, двухступенчатые ракеты "Саджиль".

Накануне в КСИР заявляли, что во время нескольких предыдущих операций Иран разрушил систему ПВО Израиля, и "теперь небо над оккупированными территориями открыло свои объятия для иранских ракет и беспилотников".

Ракетные атаки будут эффективными и непрерывными, поскольку вчера целями стали штаб-квартиры Моссада, Амана и базы армейских истребителей на оккупированных территориях. Командующий КСИР предупреждал, что перед вами откроются врата ада

- говорится в заявлении КСИР.

Кроме того, в КСИР заявили, что звук красных сирен не утихнет ни на мгновение

Напомним

США начали организацию эвакуационных рейсов для своих граждан, находящихся в Израиле.

Павел Башинский

Павел Башинский

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