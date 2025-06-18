Іран заявив про перший бойовий запуск балістики середньої дальності "Саджиль"
Київ • УНН
КВІР заявив про перший бойовий запуск балістики середньої дальності "Саджиль" в рамках операції "Правдива обіцянка 3". Зазначається, що ракети націлені на Ізраїль, а попередні атаки зруйнували системи ППО.
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про перший бойовий запуск балістики середньої дальності "Саджиль" в рамках дванадцятої хвилі операції "Правдива обіцянка 3". Про це повідомляє видання Tasnim News з посиланням на КВІР, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, КВІР в рамках дванадцятої хвилі операції "Правдива обіцянка 3" запустив по Ізраїлю "надважкі, далекобійні, двоступеневі ракети "Саджиль".
Напередодні в КВІР заявляли, що під час кількох попередніх операцій Іран зруйнував систему ППО Ізраїлю, і "тепер небо над окупованими територіями відкрило свої обійми для іранських ракет та безпілотників".
Ракетні атаки будуть ефективними та безперервними, оскільки вчора мішенями стали штаб-квартири Моссаду, Аману та бази армійських винищувачів на окупованих територіях. Командувач КВІР попереджав, що перед вами відчиняться ворота пекла
Окрім того, в КВІР заявили, що звук червоних сирен не стихне ні на мить
Нагадаємо
США почали організацію евакуаційних рейсів для власних громадян, які перебувають в Ізраїлі.