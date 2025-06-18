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США організовують евакуацію своїх громадян з Ізраїлю морськими лайнерами

Київ • УНН

 • 878 перегляди

США розпочали евакуацію своїх громадян з Ізраїлю за допомогою морських круїзних лайнерів через припинення авіасполучення. Для участі необхідно зареєструватися в Програмі реєстрації Smart Traveler.

США організовують евакуацію своїх громадян з Ізраїлю морськими лайнерами

США почали організацію евакуаційних рейсів для власних громадян, які перебувають в Ізраїлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис посла США в Ізраїлі Майка Хакабі, опублікований у X (Twitter).

Деталі

Він повідомив, що з метою евакуації американців з Ізраїлю організовуються спеціальні евакуаційні рейси. Їх будуть виконувати морські круїзні лайнери, оскільки авіасполучення над Ізраїлем зараз не працює.

Громадяни США, які бажають покинути Ізраїль - посольство США в Ізраїлі працює над евакуаційними рейсами та відправленням круїзних лайнерів. Ви повинні зареєструватися в Програмі реєстрації Smart Traveler (STEP)

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН посольство США в Єрусалимі не працюватиме до 20 червня через безпекову ситуацію, спричинену обстрілами Ірану. Держдеп готовий допомогти американцям у виїзді з Ізраїлю, якщо буде потрібно.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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