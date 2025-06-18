США организуют эвакуацию своих граждан из Израиля морскими лайнерами
Киев • УНН
США начали эвакуацию своих граждан из Израиля с помощью морских круизных лайнеров из-за прекращения авиасообщения. Для участия необходимо зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler.
США начали организацию эвакуационных рейсов для своих граждан, находящихся в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посла США в Израиле Майка Хакаби, опубликованное в X (Twitter).
Детали
Он сообщил, что с целью эвакуации американцев из Израиля организуются специальные эвакуационные рейсы. Их будут выполнять морские круизные лайнеры, поскольку авиасообщение над Израилем сейчас не работает.
Граждане США, желающие покинуть Израиль - посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler (STEP)
Напомним
Как ранее писал УНН посольство США в Иерусалиме не будет работать до 20 июня из-за ситуации с безопасностью, вызванной обстрелами Ирана. Госдеп готов помочь американцам в выезде из Израиля, если потребуется.