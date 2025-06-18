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США организуют эвакуацию своих граждан из Израиля морскими лайнерами

Киев • УНН

 • 206 просмотра

США начали эвакуацию своих граждан из Израиля с помощью морских круизных лайнеров из-за прекращения авиасообщения. Для участия необходимо зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler.

США организуют эвакуацию своих граждан из Израиля морскими лайнерами

США начали организацию эвакуационных рейсов для своих граждан, находящихся в Израиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение посла США в Израиле Майка Хакаби, опубликованное в X (Twitter).

Детали

Он сообщил, что с целью эвакуации американцев из Израиля организуются специальные эвакуационные рейсы. Их будут выполнять морские круизные лайнеры, поскольку авиасообщение над Израилем сейчас не работает.

Граждане США, желающие покинуть Израиль - посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler (STEP)

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН посольство США в Иерусалиме не будет работать до 20 июня из-за ситуации с безопасностью, вызванной обстрелами Ирана. Госдеп готов помочь американцам в выезде из Израиля, если потребуется.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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