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Посольство США в Єрусалимі припиняє роботу через бомбардування Ірану

Київ • УНН

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Посольство США в Єрусалимі не працюватиме до 20 червня через безпекову ситуацію, спричинену обстрілами Ірану. Держдеп готовий допомогти американцям у виїзді з Ізраїлю, якщо буде потрібно.

Посольство США в Єрусалимі припиняє роботу через бомбардування Ірану

Посольство Сполучених Штатів Америки (США) в Єрусалимі не працюватиме щонайменше до 20 червня на тлі безпекової ситуації через обстріли Ірану. Про це йдеться у заяві американського дипломатичного представництва в Ізраїлі, передає УНН.

З огляду на ситуацію з безпекою і відповідно до вказівок Служби тилу Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде зачинено відзавтра (середа, 18 червня) до п'ятниці (20 червня). Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві

- повідомляє Посольство США в Єрусалимі.

У дипустанові зазначили, що до теперішнього моменту не мають інформації про необхідність у наданні допомоги американцям у виїзді з Ізраїлю.

"Державний департамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним особам у виїзді з кризових зон. Ми сповістимо громадян США, якщо з'явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду", - додали в посольстві.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.   

Дональд Трамп заявив про підтримку Ізраїлю після ударів по Ірану. За словами Нетаньягу, атака була "дуже успішною", хоча Іран заявив про незначні пошкодження.

За словами Нетаньягу, Ізраїль готовий припинити воєнні дії, якщо Іран виконає вимоги США щодо ядерної програми. 

Іран намагався вбити прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху ракетним ударом. Також під прицілом Тегерана нібито перебуває президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Про це у неділю, 15 червня, повідомив Нетаньяху.

За даними Axios, Трамп активно розглядає можливість завдання ударів по ядерних об’єктах Ірану. Нетаньяху переконаний, що Трамп може віддати наказ про початок бойових дій найближчим часом.

Високопосадовці Ізраїлю припускають, що США можуть приєднатися до ударів по Ірану. Трамп скликав Раду нацбезпеки для обговорення сценаріїв розвитку подій.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Israel
Державний департамент США
Єрусалим
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран
Тель-Авів
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