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Посольство США в Иерусалиме прекращает работу из-за бомбардировок Ирана

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Посольство США в Иерусалиме не будет работать до 20 июня из-за ситуации с безопасностью, вызванной обстрелами Ирана. Госдеп готов помочь американцам в выезде из Израиля, если потребуется.

Посольство США в Иерусалиме прекращает работу из-за бомбардировок Ирана

Посольство Соединенных Штатов Америки (США) в Иерусалиме не будет работать как минимум до 20 июня на фоне ситуации с безопасностью из-за обстрелов Ирана. Об этом говорится в заявлении американского дипломатического представительства в Израиле, передает УНН.

Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Службы тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто с завтрашнего дня (среда, 18 июня) до пятницы (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве

- сообщает Посольство США в Иерусалиме.

В дипучреждении отметили, что до настоящего момента не располагают информацией о необходимости в оказании помощи американцам в выезде из Израиля.

"Государственный департамент всегда планирует непредвиденные обстоятельства, чтобы помочь частным лицам в выезде из кризисных зон. Мы сообщим гражданам США, если появится дополнительная информация относительно вариантов выезда", - добавили в посольстве.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Дональд Трамп заявил о поддержке Израиля после ударов по Ирану. По словам Нетаньяху, атака была "очень успешной", хотя Иран заявил о незначительных повреждениях.

По словам Нетаньяху, Израиль готов прекратить военные действия, если Иран выполнит требования США по ядерной программе.

Иран пытался убить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ракетным ударом. Также под прицелом Тегерана якобы находится президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщил Нетаньяху.

По данным Axios, Трамп активно рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Нетаньяху убежден, что Трамп может отдать приказ о начале боевых действий в ближайшее время.

Высокопоставленные чиновники Израиля предполагают, что США могут присоединиться к ударам по Ирану. Трамп созвал Совет нацбезопасности для обсуждения сценариев развития событий.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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Биньямин Нетаньяху
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