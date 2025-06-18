Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины

Одной из ключевых задач Украины во время саммита G7 было проведение переговоров между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Однако американский лидер ушел от ответственности и решение вопроса с поставкой оружия или закупкой в США откладывается. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Олег Лесной.

Сорвана встреча Зеленского с Трампом

Axios сообщало, что Дональд Трамп встретится с Президентом Зеленским на саммите G7.

Владимир Зеленский во вторник покинул саммит G7 без встречи с Трампом и новой поддержки США оружием.

Зеленский заявлял, что планирует обсудить с Трампом вопрос оборонного пакета, который Киев готов купить.

Как по мне – это было одно из ключевых заданий для Украины – провести переговоры с Трампом на чужой территории. Встреча в Ватикане показала, что таким образом с Трампом можно говорить эффективно и достигать поставленных перед собой целей - сказал Лесной.

Однако политолог заявил, что Трамп ушел от ответственности.

Однако Трамп повел себя, мягко говоря, странно и фактически убежал, если не от кого-то, то от ответственности, это точно. Ведь его ждал не только Зеленский, но и лидеры других стран с которыми у США есть тарифные вопросы. Он их тоже не захотел обсуждать - отметил Лесной.

Лесной напомнил, что Зеленский ехал на саммит G7 для того, чтобы обсудить с президентом США поставки оружия на платной основе.

Это для нас очень важно, но Трамп решил, что у него есть дела важнее. Моя основная надежда была на то, что мы можем решить вопрос с поставкой оружия или закупкой, но он откладывается - сказал политолог.

Общий результат Украины на саммите G7

Лесной отметил, что Украина смогла использовать эту площадку для публичного обращения к миру, что тоже немаловажный результат.

(Важно – ред.) в лице Президента донести основные месседжи, которые для нас очевидны, а в мире может быть по разному, если их не артикулировать. Консолидация вокруг Украины тоже является результатом, потому что все страны понимают или артикулируют, что нужно помогать Украине - считает политолог.

Санкции против россии

Украина хочет установление цены на российскую нефть на уровне 30 дол. Зеленский отмечал, что именно с таким потолком за баррель нефти может прийти настоящий мир. Он также заявлял, что цена на нефть в 45 долларов, как то предлагает ЕС в следующем санкционном пакете, лучше, чем 60 долларов.

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Не готов сказать, получится ли снизить цену на нефть. Как по мне, этот результат был призрачным с точки зрения того, что геополитическая ситуация изменилась буквально за несколько дней до начала саммита G7. Речь идет о конфликте Израиля и Ирана. Конечно, это повлияло в негативном смысле для нас на цену на нефть. Поэтому это для нас остается пока что остается желанием - пояснил Лесной.

Как пишет Politico, лидерам G7 не удалось переубедить Трампа договориться о новых совместных мерах против россии.

Три дипломата сообщили изданию Politico, что общая декларация в поддержку Киева не была принята, несмотря на то, что всего за несколько дней до встречи в Канаде делегации, которые готовились к саммиту, все еще надеялись найти формулировку, которая устроит всех лидеров G7, включая Дональда Трампа.

Однако, как заявил канадский чиновник впоследствии тем, кто занимался подготовительной работой, стало понятно, что Трамп не согласится на резкие высказывания в адрес россии.

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Лесной высказал мнение УНН, что саммит G7 был призван не решать проблемы, а, чтобы не разозлить Трампа.

Сделать для него максимально комфортную атмосферу для того, чтобы он не вошел в режим скандала, но он решил не скандалить, а просто убежать. Поэтому, если брать стартовую позицию, что не будет общего коммюнике по Украине и российско-украинской войне, то думаю, что каких-то сногсшибательных результатов никто не ожидал - подчеркнул Лесной.

Дополнение

Председательствующий саммита "Группы семи" премьер Канады Марк Карни заявил, что лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение справедливого и длительного мира в Украине, а также "настроены изучать" все варианты максимального давления на россию.

Президент Зеленский подведя итоги поездки в Канаду заявил что страны "Группы семи" (G7) готовы поддерживать украинскую оборону сейчас, а также вместе отстраивать Украину после окончания войны.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна предоставит Украине дополнительные 2 миллиарда канадских долларов (1,3 млрд долл.) военной помощи и еще 2,3 миллиарда долларов (1,5 млрд долл.) займов.