$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
Эксклюзив
09:18 • 2708 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
08:06 • 10696 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 16008 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 34677 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 75042 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 206128 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 216214 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 198466 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192272 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171832 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
750мм
Популярные новости
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 35397 просмотра
В Бельгии исследователь нашел поместье с винным погребом и "сокровищами" XVIII века18 июня, 01:41 • 6094 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18 июня, 02:08 • 46162 просмотра
Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18 июня, 02:35 • 20485 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 53656 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 107336 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 335443 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 376684 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 380302 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 449949 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Эммануэль Макрон
Сэм Альтман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Иран
Киев
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 68628 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 128666 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 141061 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 200957 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186770 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
ТикТок
Шахед-136
Нефть марки Brent

Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины

Киев • УНН

 • 2696 просмотра

Политолог Олег Лесной заявил, что Трамп сбежал от ответственности на саммите G7, сорвав встречу с Зеленским по поставкам оружия. Украина потеряла шанс на решение вопроса.

Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины

Одной из ключевых задач Украины во время саммита G7 было проведение переговоров между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Однако американский лидер ушел от ответственности и решение вопроса с поставкой оружия или закупкой в США  откладывается. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Олег Лесной.

Сорвана встреча Зеленского с Трампом

Axios сообщало, что Дональд Трамп встретится с Президентом Зеленским на саммите G7.

Владимир Зеленский во вторник покинул саммит G7 без встречи с Трампом и новой поддержки США оружием.

Зеленский заявлял, что планирует обсудить с Трампом вопрос оборонного пакета, который Киев готов купить.

Как по мне – это было одно из ключевых заданий для Украины – провести переговоры с Трампом на чужой территории. Встреча в Ватикане показала, что таким образом с Трампом можно говорить эффективно и достигать поставленных перед собой целей

- сказал Лесной.

Однако политолог заявил, что Трамп ушел от ответственности.

Однако Трамп повел себя, мягко говоря, странно и фактически убежал, если не от кого-то, то от ответственности, это точно. Ведь его ждал не только Зеленский, но и лидеры других стран с которыми у США есть тарифные вопросы. Он их тоже не захотел обсуждать

- отметил Лесной.

Лесной напомнил, что Зеленский ехал на саммит G7 для того, чтобы обсудить с президентом США поставки оружия на платной основе.

Это для нас очень важно, но Трамп решил, что у него есть дела важнее. Моя основная надежда была на то, что мы можем решить вопрос с поставкой оружия или закупкой, но он откладывается

- сказал политолог.

Общий результат Украины на саммите G7

Лесной отметил, что Украина смогла использовать эту площадку для публичного обращения к миру, что тоже  немаловажный результат.

(Важно – ред.) в лице Президента донести основные месседжи, которые для нас очевидны, а в мире может быть по разному, если их не артикулировать. Консолидация вокруг Украины тоже является результатом, потому что все страны понимают или артикулируют, что нужно помогать Украине

- считает политолог.

Санкции против россии

Украина хочет установление цены на российскую нефть на уровне 30 дол.  Зеленский отмечал, что именно с таким потолком за баррель нефти может прийти настоящий мир. Он также заявлял, что цена на нефть в 45 долларов, как то предлагает ЕС в следующем санкционном пакете, лучше, чем 60 долларов.

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки10.06.25, 16:16 • 46529 просмотров

Не готов сказать, получится ли снизить цену на нефть. Как по мне, этот результат был призрачным с точки зрения того, что геополитическая ситуация изменилась буквально за несколько дней до начала саммита G7. Речь идет о конфликте Израиля и Ирана. Конечно, это повлияло в негативном смысле для нас на цену на нефть. Поэтому это для нас остается пока что остается желанием

- пояснил Лесной.

Как пишет Politico, лидерам G7  не удалось переубедить Трампа договориться о новых совместных мерах против россии.

Три дипломата сообщили изданию Politico, что общая декларация в поддержку Киева не была принята, несмотря на то, что всего за несколько дней до встречи в Канаде делегации, которые готовились к саммиту, все еще надеялись найти формулировку, которая устроит всех лидеров G7, включая Дональда Трампа.

Однако, как заявил канадский чиновник впоследствии тем, кто занимался подготовительной работой, стало понятно, что Трамп не согласится на резкие высказывания в адрес россии.

G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18.06.25, 05:08 • 46849 просмотров

Лесной высказал мнение УНН, что  саммит G7 был призван не решать проблемы, а, чтобы не разозлить Трампа.

Сделать для него максимально комфортную атмосферу для того, чтобы он не вошел в режим скандала, но он решил не скандалить, а просто убежать. Поэтому, если брать стартовую позицию, что не будет общего коммюнике по Украине и российско-украинской войне, то думаю, что каких-то сногсшибательных результатов никто не ожидал

- подчеркнул Лесной.

Дополнение

Председательствующий саммита "Группы семи" премьер Канады Марк Карни заявил, что лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение справедливого и длительного мира в Украине, а также "настроены изучать" все варианты максимального давления на россию.

Президент Зеленский подведя итоги поездки в Канаду заявил что страны "Группы семи" (G7) готовы поддерживать украинскую оборону сейчас, а также вместе отстраивать Украину после окончания войны.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна предоставит Украине дополнительные 2 миллиарда канадских долларов (1,3 млрд долл.) военной помощи и еще 2,3 миллиарда долларов (1,5 млрд долл.) займов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Израиль
Дональд Трамп
Европейский Союз
Канада
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9