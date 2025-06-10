ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

В Европейском Союзе официально предложили новый, 18-й, пакет санкций против россии, который предлагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель, а также направлен на "теневой флот" рф для экспорта нефти, банковский сектор россии, сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во вторник, пишет УНН.

Цель россии - не мир. Сегодня мы усиливаем давление на россию с помощью 18-го пакета жестких санкций - сообщила фон дер Ляйен в X.

По ее словам, новый пакет санкций сфокусирован на энергетическом и банковском секторах россии.

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россия эскалирует войну. Поэтому мы увеличиваем давление на них, чтобы они остановились. Наши новые предложения по санкциям направлены на то, чтобы сократить доходы россии от энергоносителей с помощью потолка цены на нефть в 45 долларов, запретить большее количество "теневых судов", одновременно замедляя ее военную промышленность - отметила глава дипломатии ЕС в X.

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