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ЕС рассматривает отключение 20 банков от SWIFT и снижение потолка цен на нефть в 18-м пакете санкций против рф - Bloomberg

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Евросоюз планирует отключить более 20 российских банков от SWIFT. Также рассматривается снижение потолка цен на нефть до 45 долларов и запрет газопроводов Nord Stream.

ЕС рассматривает отключение 20 банков от SWIFT и снижение потолка цен на нефть в 18-м пакете санкций против рф - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от SWIFT, международной платежной системы, а также снижение потолка цен на российскую нефть и запрет на газопроводы Nord Stream в рамках нового пакета санкций, направленного на усиление давления на москву с целью прекращения войны против Украины, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейская комиссия консультируется со странами-членами блока относительно этих планов. Решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято, заявили источники.

ЕС также рассматривает возможность дополнительных запретов на транзакции примерно для двух десятков банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро, на фоне того, как стремится еще больше ограничить доходы россии и ее способность завладеть технологиями, необходимыми для производства оружия.

В рамках обсуждаемого пакета Еврокомиссия также планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов, сообщили источники.

Этот шаг, вероятно, потребует поддержки со стороны США. Потолок цен, запрещающий поставщикам услуг из G7 транспортировать и продавать нефть, проданную сверх предельной цены, в настоящее время установлен на уровне 60 долларов. Министры финансов G7 не смогли достичь соглашения о снижении потолка цен на встрече в Банфе в Канаде на этой неделе, пишет издание.

Обсуждения начались на фоне того, что президент США Дональд Трамп призвал москву и Киев провести прямые переговоры о прекращении огня и соглашении о мире. Трамп до сих пор воздерживался от введения новых санкций против россии, несмотря на то, что угрожал сделать это несколько раз. Санкции, введенные при президенте США Джо Байдене, остаются в силе.

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Как отмечает издание, важно то, что план ЕС наложить санкции на газопроводы Nord Stream уже имеет поддержку Германии. Для канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил в Риме на прошлой неделе, что поддерживает предложение Еврокомиссии "начать работу над европейскими мерами против трубопроводов "Северный поток-2", главная надежда заключается в том, что санкции могут смягчить дебаты дома относительно возобновления проектов, сообщало ранее Bloomberg.

Слухи о возможном возобновлении проекта трубопровода усилились, на фоне того, как Трамп пытался стать посредником в установлении мира между россией и Украиной. Даже без официального запрета активация "Северного потока-2", который был построен, но так и не сертифицирован Германией и частично поврежден взрывами в 2022 году, вряд ли состоится в ближайшее время, пишет издание.

Санкции добавят веса позиции Европы, которая не хочет никакого значимого возвращения российских трубопроводных поставок, пишет издание. Запрет также защитит Берлин от самостоятельного реагирования на любой потенциальный давление США или россии. Кроме того, блок планирует поэтапно отказаться от российского ископаемого топлива до конца 2027 года.

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф06.05.25, 17:11 • 91913 просмотров

Также указано, что ЕС стремится расширить свои санкции в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров и рассматривает дальнейшие ограничения в отношении кредиторов, которые, как считается, помогают военным усилиям москвы, а также в отношении российского фонда прямых иностранных инвестиций, сообщили источники.

Источники добавили, что блок также хочет включить в свой следующий пакет санкций (который станет 18-м по счету для ЕС с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году) положения, защищающие европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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