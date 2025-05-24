ЕС готовит санкции против "Северного потока-2", чтобы окончательно заблокировать газ из рф

Европейский Союз рассматривает санкции против газопровода "Северный поток-2", чтобы окончательно перекрыть путь для возвращения российского газа. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Европейский Союз приближается к принятию решения о включении газопроводов "Северный поток-2", соединяющих Германию и Россию.

По данным издания, европейская комиссия 23 мая начала консультации с государствами-членами по запрету сообщений, пролегающих по дну Балтийского моря, и ожидается, что решение будет принято с учетом недавних событий в переговорах по прекращению войны в Украине.

Важно, что план блока поддерживается Германией. Канцлер Германии Фридриха Мерца, который заявил в Риме на прошлой неделе, что он поддерживает "предложение Комиссии начать работу над европейскими мерами против трубопроводов Северный поток - 2", сам надеется на то, что санкции могут смягчить внутренние дебаты относительно возрождения трубопроводов - говорится в заметке.

Слухи о потенциальном возрождении проекта трубопровода усилились в этом году, поскольку президент США Дональд Трамп настаивал на посредничестве в установлении мира между Россией и Украиной.

Однако, как отмечает издание, даже без официального запрета активация "Северного потока-2", который был построен, но так и не был сертифицирован Германией, и был частично поврежден во время взрывов в сентябре 2022 года, вряд ли состоится в ближайшее время.

Однако санкции добавили бы веса все более четкой позиции Европы относительно того, что она не хочет никакого существенного возвращения российских трубопроводных потоков. Запрет также защитит Берлин от самостоятельной борьбы с любым потенциальным давлением со стороны США или России.

Это политический шаг, направленный на закрепление плана ЕС по постепенному отказу от импорта российского газа до 2027 года - сказала энергетический стратег Rabobank Флоренс Шмит.

По ее словам, политическая ясность также должна начать уменьшать определенную волатильность на газовых рынках, которая была связана с периодическими обсуждениями относительно поставок российского газа.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "Северный поток-2" не получит лицензию на эксплуатацию. Правительство ФРГ готово противодействовать попыткам восстановления проекта после повреждений.

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