Санкции привели к убыткам: российская танкерная группа "Совкомфлот" потеряла почти $400 миллионов долларов

российский нефтяной гигант "Совкомфлот" сообщил о чистых убытках в 393 миллиона долларов. Причиной стали санкции Запада, введенные в 2024 году, которые вызвали падение доходов почти вдвое, простой судов и серьезные операционные трудности.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, западные страны ввели санкции против "Совкомфлота" и его флота в 2024 году, чтобы попытаться уменьшить доходы России от продажи нефти, которые могут финансировать ее военные нужды. В январе Соединенные Штаты добавили новые суда "Совкомфлота" в список санкционных активов и отозвали лицензию США, выданную в прошлом году, которая позволяла некоторым судам флота работать, несмотря на санкции.

"Совкомфлот" сообщил о падении дохода за первый квартал года 2024 на 49% (в годовом исчислении до 278,5 миллионов долларов) и заявил, что январские санкции оказали особенно существенное влияние, создавая дополнительные коммерческие и операционные трудности.

Усиление западных санкций усложнило эксплуатацию флота и привело к снижению доходов и простоям некоторых судов, находящихся под санкциями - говорится в заявлении компании.

Прибыль "Совкомфлота" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала почти на 69% в годовом исчислении до 105 миллионов долларов. "Совкомфлот" считает санкции незаконными.

Основная часть чистого убытка была обозначена как неденежный убыток от амортизации, касающийся переоценки судов.

Поскольку весь бизнес "Совкомфлота" рассчитывается в иностранной валюте, также были потери от курсовой разницы из-за укрепления рубля - сказал отраслевой аналитик на условиях анонимности.

Результаты, конечно, плохие, но не ужасные сказал он, добавив, что потеря доходов свидетельствует о том, что «Совкомфлот» повысил скидки, которые предлагает на транспортные тарифы.

Добавим

Новые санкции США, объявленные администрацией Джо Байдена, особенно больно ударили по судам компании в январе 2024 года — тогда была отозвана лицензия, которая позволяла части флота обслуживать контракты, несмотря на санкции. Это временно нарушило торговлю между Россией, Китаем и Индией — ключевыми партнерами Кремля на энергетическом рынке.

"Совкомфлот" официально считает санкции незаконными, но вынужден подстраиваться под новую реальность, которая все же бьет по его прибыльности и стабильности.

российские нефтяные гиганты несут многомиллиардные убытки из-за санкций - ЦПД