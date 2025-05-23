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российские нефтяные гиганты несут многомиллиардные убытки из-за санкций - ЦПД

Киев • УНН

 • 640 просмотра

российская "Газпром нефть" понесла убытки в 21,3 млрд рублей в первом квартале 2025 года из-за санкций, дорогих услуг и логистических проблем. Другой гигант, "Газпром", также несет убытки и просит помощь.

российские нефтяные гиганты несут многомиллиардные убытки из-за санкций - ЦПД

российская "газпром нефть", одна из крупнейших нефтяных компаний государства-агрессора, в первом квартале 2025 года понесла многомиллиардные убытки. Одним из ключевых факторов, которые привели к такой ситуации, стали санкции, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Одна из крупнейших нефтяных компаний россии "газпром нефть" фиксирует многомиллиардные убытки. В первом квартале 2025 года компания зафиксировала убыток в 21,3 млрд руб (приблизительно 230 млн долл), хотя еще год назад имела прибыль в 36,9 млрд (приблизительно 463 млн долл). Это произошло на фоне падения выручки на 5% и роста себестоимости добычи на 6,8%, что привело к обвалу прибыли в четыре раза

- говорится в сообщении.

В ЦПД пояснили, что основными факторами, которые повлекли эти убытки, являются санкции, дорогие сервисные услуги и проблемы с логистикой.

"Потеря доступа к западным рынкам, технологиям и логистическим схемам из-за санкций нанесла компании болезненный удар. Проблемы в "газпром нефти" - тревожный сигнал для всей нефтяной отрасли. Если даже такая компания не выдерживает санкционного давления, что уж говорить о других игроках", - отметили в ЦПД.

По информации ЦПД, у другого российского нефтяного гиганта, "Газпрома", ситуация не намного лучше. Компания терпит рекордные убытки и просит государство о помощи.

"Обе компании имеют ключевое значение для российской экономики. Их проблемы сигнализируют о системном кризисе, который стал следствием вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в ЦПД.

Дополнение

Италия полностью поддерживает усилия ЕС по прекращению импорта российского газа до 2027 года. Страна уже достигла энергетической независимости от россии, минимизировав импорт газа.

В США более 80 членов Сената поддержали двухпартийный законопроект о санкциях против россии. Он предусматривает жесткие ограничения против рф в случае отказа от мира с Украиной.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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