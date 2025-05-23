российские нефтяные гиганты несут многомиллиардные убытки из-за санкций - ЦПД

российская "газпром нефть", одна из крупнейших нефтяных компаний государства-агрессора, в первом квартале 2025 года понесла многомиллиардные убытки. Одним из ключевых факторов, которые привели к такой ситуации, стали санкции, пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Одна из крупнейших нефтяных компаний россии "газпром нефть" фиксирует многомиллиардные убытки. В первом квартале 2025 года компания зафиксировала убыток в 21,3 млрд руб (приблизительно 230 млн долл), хотя еще год назад имела прибыль в 36,9 млрд (приблизительно 463 млн долл). Это произошло на фоне падения выручки на 5% и роста себестоимости добычи на 6,8%, что привело к обвалу прибыли в четыре раза