Італія підтримує зусилля ЄС щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року - Reuters

$41.440.05
46.910.26
ukenru
Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 19463 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

Ексклюзив
14:45 • 91399 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

13:44 • 100608 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
12:56 • 68728 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 67978 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
22 травня, 09:24 • 155769 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
22 травня, 07:34 • 80323 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 116936 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 187901 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 163143 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
48%
747мм
Популярнi новини

Двох детективів НАБУ зловили на масштабній корупції: купували елітні квартири поруч з бюро, виводили мільйони за кордон

22 травня, 08:51 • 17231 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 108214 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 101657 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 86572 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

14:34 • 53980 перегляди
Публікації

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

14:24 • 86662 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

13:44 • 100628 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 155787 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 187395 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 373945 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Александр Вучич

Дональд Туск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кропивницький

Крим

Реклама
УНН Lite

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

14:34 • 54059 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 101741 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 108289 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 121236 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 157520 перегляди
Актуальне

The Guardian

Гаубиця M777

The New York Times

Ракетний комплекс "Тор

ЗРК Бук

Італія підтримує зусилля ЄС щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року - Reuters

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Італія повністю підтримує зусилля ЄС щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року. Країна вже досягла енергетичної незалежності від росії, мінімізувавши імпорт газу.

Італія підтримує зусилля ЄС щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року - Reuters

Італія підтримує зусилля Європейського Союзу щодо припинення імпорту російського газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як заявив міністр енергетики Італії Пічетто Фратін, його країна минулого року імпортувала невелику кількість російського газу, який в основному експортувався до Австрії. Тепер же Італія повністю отримала енергетичну незалежність від москви.

Крім того, в ЄС цього місяця оголосили, що запропонують юридичні заходи для поетапного припинення імпорту російського газу та зрідженого природного газу до кінця 2027 року. Таким чином, це має завершити багаторічні енергетичні відносини, що були зруйновані після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Нагадаємо

У США понад 80 членів Сенату підтримали двопартійний законопроєкт про санкції проти росії. Він передбачає жорсткі обмеження проти рф у разі відмови від миру з Україною.

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Сенат Сполучених Штатів Америки
Reuters
Австрія
Європейський Союз
Італія
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.39
Bitcoin
$111,508.90
S&P 500
$5,865.63
Tesla
$344.85
Газ TTF
$36.36
Золото
$3,295.65
Ethereum
$2,657.46