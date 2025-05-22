Італія підтримує зусилля ЄС щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року - Reuters

Італія підтримує зусилля Європейського Союзу щодо припинення імпорту російського газу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Як заявив міністр енергетики Італії Пічетто Фратін, його країна минулого року імпортувала невелику кількість російського газу, який в основному експортувався до Австрії. Тепер же Італія повністю отримала енергетичну незалежність від москви.

Крім того, в ЄС цього місяця оголосили, що запропонують юридичні заходи для поетапного припинення імпорту російського газу та зрідженого природного газу до кінця 2027 року. Таким чином, це має завершити багаторічні енергетичні відносини, що були зруйновані після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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У США понад 80 членів Сенату підтримали двопартійний законопроєкт про санкції проти росії. Він передбачає жорсткі обмеження проти рф у разі відмови від миру з Україною.