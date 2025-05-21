Законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримали понад 80 сенаторів
Київ • УНН
Двопартійний законопроєкт про санкції США проти росії вже підтримують понад 80 членів Сенату. Він передбачає жорсткі обмеження проти рф у разі відмови від миру з Україною.
Законопроєкт про нові санкції Сполучених Штатів Америки проти росії з моменту його внесення до Конгресу вже має 81 співавтора. Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова.
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Вона нагадала, що законопроєкт про нові обмеження щодо країни-агресорки є двопартійним.
Двопартійний законопроект про санкції проти Росії тепер має 81 співавтора в Сенаті! Дякую кожному 81 сенатору за підхід "Мир через силу"!
Раніше цю інформацію оприлюднив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Нагадаємо
У квітні сенатори від обох партій Конгресу США представили законопроєкт, яким передбачено запровадження "вторинних" санкцій проти рф - зокрема, 500% мита для країн, які закуповують російську нафту, газ і уран, якщо росія не погодиться на тривалий мир із Україною.
Днями президент США Дональд Трамп заявив, що не посилюватиме санкції проти росії, оскільки вважає, що є шанс на прогрес у переговорах. За його словами, він вірить, що путін хоче закінчити війну в Україні.
Згодом державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що Трамп вважає, що росія, ймовірно, вийде з мирних переговорів щодо України, якщо Вашингтон погрожуватиме новими санкціями.
Було б добре, якби США теж допомогли: Зеленський обговорив з прем’єром Британії санкції проти росії20.05.25, 22:25 • 4002 перегляди