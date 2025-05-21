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Законопроект о санкциях США против россии уже поддержали более 80 сенаторов

Киев • УНН

 • 1636 просмотра

Двухпартийный законопроект о санкциях США против россии уже поддерживают более 80 членов Сената. Он предусматривает жесткие ограничения против рф в случае отказа от мира с Украиной.

Законопроект о санкциях США против россии уже поддержали более 80 сенаторов

Законопроект о новых санкциях Соединенных Штатов Америки против россии с момента его внесения в Конгресс уже имеет 81 соавтора. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Детали

Она напомнила, что законопроект о новых ограничениях в отношении страны-агрессора является двухпартийным.

Двухпартийный законопроект о санкциях против России теперь имеет 81 соавтора в Сенате! Спасибо каждому 81 сенатору за подход "Мир через силу"!

- написала Маркарова.

Ранее эту информацию обнародовал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Напомним

В апреле сенаторы от обеих партий Конгресса США представили законопроект, которым предусмотрено введение "вторичных" санкций против рф - в частности, 500% пошлины для стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, если россия не согласится на длительный мир с Украиной.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что не будет усиливать санкции против россии, поскольку считает, что есть шанс на прогресс в переговорах. По его словам, он верит, что путин хочет закончить войну в Украине.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Трамп считает, что россия, вероятно, выйдет из мирных переговоров по Украине, если Вашингтон будет угрожать новыми санкциями.

Было бы хорошо, если бы США тоже помогли: Зеленский обсудил с премьером Британии санкции против россии20.05.25, 22:25 • 4002 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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