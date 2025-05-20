Было бы хорошо, если бы США тоже помогли: Зеленский обсудил с премьером Британии санкции против россии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Речь шла о санкциях, дипломатической работе ради мира и совместных действиях в рамках коалиции желающих, передает УНН.

Поблагодарил за новые британские санкции, которые помогают принуждать Россию к миру. Только принуждение сработает. Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в таком чрезвычайно важном давлении на Россию для прекращения войны - сообщил Зеленский.

Кроме того, по его словам, "обсудили с Киром основные детали дипломатической работы и возможные встречи, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру".

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Обсудили вчерашний разговор с Президентом Трампом. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте – почти ежедневном. Спасибо, Британия! - резюмировал Зеленский.

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