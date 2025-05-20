Було б добре, якби США теж допомогли: Зеленський обговорив з прем’єром Британії санкції проти росії
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з Кіром Стармером щодо посилення санкцій проти росії. Також обговорили дипломатичну роботу задля миру та спільні дії.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Йшлося про санкції, дипломатичну роботу задля миру та спільні дії в межах коаліції охочих, передає УНН.
Подякував за нові британські санкції, які допомагають примушувати росію до миру. Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на росію для припинення війни
Крім того, за його словами, "обговорили з Кіром основні деталі дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру".
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