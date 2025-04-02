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Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

Київ • УНН

 • 66936 перегляди

Американські сенатори пропонують запровадити 500% мито для країн, які купують російські енергоносії та уран, якщо рф не погодиться на тривалий мир із Україною. Це має зупинити агресію.

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

Сенатори від обох партій Конгресу США представили законопроєкт, яким передбачено запровадження "вторинних" санкцій проти рф - зокрема, 500% мита для країн, які закуповують російську нафту, газ і уран, якщо росія не погодиться на тривалий мир із Україною. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що до ініціативної групи увійшли 50 республіканців та демократів на чолі з Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.

Санкції проти росії передбачають збільшення тарифів для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші товари. ... Домінуюча думка в Сенаті Сполучених Штатів полягає в тому, що росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія путіна повинні припинитися зараз і бути стриманими в майбутньому

- вказують автори законопроєкту.

Вони також "поділяють розчарування президента Трампа в росії через зрив мирних зусиль".

У 1994 році в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї з обіцянкою США, росії та Сполученого Королівства, що суверенітет України буде поважатися в майбутньому. Це не змогло стримати російську агресію

- нагадали сенатори.

Вони сподіваються, що у 2025 році Трамп і його команда досягнуть того, чого не вдалося досягти світу в минулому: остаточно припинять російську агресію проти України та забезпечать виживання вільної та демократичної України.

"Ці санкції проти росії готові і отримають переважну підтримку обох партій і двох палат, якщо їх винесуть на голосування в Сенат і Палату представників", - резюмували ініціатори нових обмежень проти рф.

Нагадаємо

Напередодні заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що росія не приймає пропозиції США щодо припинення вогню в Україні, вважаючи їх спробою нав'язати схему без урахування першопричин конфлікту. москва заявляє про серйозний, але негативний розгляд американських ідей.

Трамп розчарований, що путін "тягне час" і придивляється до агресивного застосування санкцій - ЗМІ01.04.25, 22:19 • 10856 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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