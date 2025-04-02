Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill
Київ • УНН
Американські сенатори пропонують запровадити 500% мито для країн, які купують російські енергоносії та уран, якщо рф не погодиться на тривалий мир із Україною. Це має зупинити агресію.
Сенатори від обох партій Конгресу США представили законопроєкт, яким передбачено запровадження "вторинних" санкцій проти рф - зокрема, 500% мита для країн, які закуповують російську нафту, газ і уран, якщо росія не погодиться на тривалий мир із Україною. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.
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Зазначається, що до ініціативної групи увійшли 50 республіканців та демократів на чолі з Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.
Санкції проти росії передбачають збільшення тарифів для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші товари. ... Домінуюча думка в Сенаті Сполучених Штатів полягає в тому, що росія є агресором, і що ця жахлива війна та агресія путіна повинні припинитися зараз і бути стриманими в майбутньому
Вони також "поділяють розчарування президента Трампа в росії через зрив мирних зусиль".
У 1994 році в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї з обіцянкою США, росії та Сполученого Королівства, що суверенітет України буде поважатися в майбутньому. Це не змогло стримати російську агресію
Вони сподіваються, що у 2025 році Трамп і його команда досягнуть того, чого не вдалося досягти світу в минулому: остаточно припинять російську агресію проти України та забезпечать виживання вільної та демократичної України.
"Ці санкції проти росії готові і отримають переважну підтримку обох партій і двох палат, якщо їх винесуть на голосування в Сенат і Палату представників", - резюмували ініціатори нових обмежень проти рф.
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Трамп розчарований, що путін "тягне час" і придивляється до агресивного застосування санкцій - ЗМІ01.04.25, 22:19 • 10856 переглядiв