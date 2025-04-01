Трамп розчарований, що путін "тягне час" і придивляється до агресивного застосування санкцій - ЗМІ
Київ • УНН
Трамп вважає, що путін затягує переговори, і розглядає посилення санкцій, включаючи заборону на російський "тіньовий флот", що перевозить нелегальну нафту.
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор володимир путін тягне час, адміністрація придивляється до агресивного застосування санкцій, включаючи російський "тіньовий флот". Про це повідомила журналістка FoxNews Джекі Генріх, передає УНН.
Деталі
Джерело, знайоме з обговореннями, повідомило FOX, що президент Трамп розчарований путіним і вважає, що росія "затягує переговори про всеосяжне припинення вогню".
Обговорюється "шлях вперед".
Генріх зазначила, що застосування санкцій наразі перебуває на низькому рівні - неофіційно оцінюється приблизно на "рівні 3 з 10" - і заборони російського "тіньового флоту", що перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, стануть легкою ціллю для тиску.
FOX повідомили, що велика частина флоту вже перебуває під санкціями, і 70% нелегальних продажів нафти росією здійснюється з використанням їхнього тіньового флоту.
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім01.04.2025, 20:04 • 180245 переглядiв
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