Зеленский призывает Трампа усилить санкции против рф из-за ударов по энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступил момент усиления санкционного давления со стороны президента США Дональда Трампа на россию из-за ударов по украинским энергообъектам. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.

Мы, украинцы, хотим окончания этой войны справедливым миром как можно быстрее, и поэтому мы всегда подчеркивали, что мы готовы на безусловное прекращение огня, что мы продемонстрировали без каких-либо деталей, без каких-либо лишних замечаний в Саудовской Аравии. Также там демонстрация того, что путин не хочет окончания войны, была представлена и российской стороной. Он не хочет заканчивать, но давление США или попытка этого давления привели ко второй встрече в Саудовской Аравии, где американская сторона пообещала Украине, что она договорилась с российской стороной, что не будет ударов по энергетике, и будет прекращение огня на воде, а также что американская сторона будет работать над тем, чтобы вернуть в Украину наших детей - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что важно, что Украина об этом говорит с США и договаривается об этом, но если американской стороне не удастся некоторые вещи, то США увеличат санкционное влияние на рф.

Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного влияния, потому что, я считаю, что россияне нарушают то, что они пообещали Америке. Мы очень надеемся, что у Трампа есть все соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционное давление на российскую сторону - добавил Зеленский.

Напомним

рф продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины, несмотря на договоренность о прекращении огня по энергетической инфраструктуре.