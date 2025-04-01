Зеленский призывает Трампа усилить санкции против рф из-за ударов по энергетике
Киев • УНН
Зеленский считает, что рф нарушает обещания США о прекращении огня по энергообъектам. Он призвал Трампа усилить санкционное давление на россию.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступил момент усиления санкционного давления со стороны президента США Дональда Трампа на россию из-за ударов по украинским энергообъектам. Об этом Зеленский сказал во время брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, передает УНН.
Мы, украинцы, хотим окончания этой войны справедливым миром как можно быстрее, и поэтому мы всегда подчеркивали, что мы готовы на безусловное прекращение огня, что мы продемонстрировали без каких-либо деталей, без каких-либо лишних замечаний в Саудовской Аравии. Также там демонстрация того, что путин не хочет окончания войны, была представлена и российской стороной. Он не хочет заканчивать, но давление США или попытка этого давления привели ко второй встрече в Саудовской Аравии, где американская сторона пообещала Украине, что она договорилась с российской стороной, что не будет ударов по энергетике, и будет прекращение огня на воде, а также что американская сторона будет работать над тем, чтобы вернуть в Украину наших детей
Он подчеркнул, что важно, что Украина об этом говорит с США и договаривается об этом, но если американской стороне не удастся некоторые вещи, то США увеличат санкционное влияние на рф.
Я считаю, что мы подошли к моменту увеличения санкционного влияния, потому что, я считаю, что россияне нарушают то, что они пообещали Америке. Мы очень надеемся, что у Трампа есть все соответствующие инструменты, чтобы усилить санкционное давление на российскую сторону
Напомним
рф продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины, несмотря на договоренность о прекращении огня по энергетической инфраструктуре.