Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Президент США Дональд Трамп розчарований лідерами України та росії. Він хоче, щоб війна швидше закінчилася. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, передає УНН.

Трамп сказав вчора ввечері, що він розчарований лідерами по обидва боки цієї війни. Він хоче, щоб ця війна закінчилася. По обидва боки гинуть люди, і це триває вже занадто довго. Наша команда продовжує працювати з росіянами так само, як і з українцями, і президент продовжує дуже активно займатися цією темою кожного дня