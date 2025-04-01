Трамп разочарован лидерами Украины и россии - Белый дом

Президент США Дональд Трамп разочарован лидерами Украины и россии. Он хочет, чтобы война быстрее закончилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.

Трамп сказал вчера вечером, что он разочарован лидерами по обе стороны этой войны. Он хочет, чтобы эта война закончилась. По обе стороны гибнут люди, и это продолжается уже слишком долго. Наша команда продолжает работать с россиянами так же, как и с украинцами, и президент продолжает очень активно заниматься этой темой каждый день