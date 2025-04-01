Трамп разочарован лидерами Украины и россии - Белый дом
Киев • УНН
Дональд Трамп выразил разочарование лидерами обеих стран из-за длительной войны. Он подчеркнул ежедневную работу команды с россиянами и украинцами для скорейшего завершения конфликта.
Президент США Дональд Трамп разочарован лидерами Украины и россии. Он хочет, чтобы война быстрее закончилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает УНН.
Трамп сказал вчера вечером, что он разочарован лидерами по обе стороны этой войны. Он хочет, чтобы эта война закончилась. По обе стороны гибнут люди, и это продолжается уже слишком долго. Наша команда продолжает работать с россиянами так же, как и с украинцами, и президент продолжает очень активно заниматься этой темой каждый день
Напомним
Трамп выразил разочарование Украиной и соглашением по редкоземельным минералам.