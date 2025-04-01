Трамп разочарован, что путин "тянет время" и присматривается к агрессивному применению санкций - СМИ
Киев • УНН
Трамп считает, что путин затягивает переговоры, и рассматривает усиление санкций, включая запрет на российский "теневой флот", перевозящий нелегальную нефть.
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор владимир путин тянет время, администрация присматривается к агрессивному применению санкций, включая российский "теневой флот". Об этом сообщила журналистка FoxNews Джеки Генрих, передает УНН.
Детали
Источник, знакомый с обсуждениями, сообщил FOX, что президент Трамп разочарован путиным и считает, что россия "затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня".
Обсуждается "путь вперед".
Генрих отметила, что применение санкций в настоящее время находится на низком уровне — неофициально оценивается примерно на "уровне 3 из 10" — и запреты российского "теневого флота", перевозящего нелегальную нефть через Балтийское море, станут легкой целью для давления.
FOX сообщили, что большая часть флота уже находится под санкциями, и 70% нелегальных продаж нефти Россией осуществляется с использованием их теневого флота.
Трамп разочарован лидерами Украины и россии - Белый дом01.04.2025, 20:04 • 180216 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступил момент усиления санкционного давления со стороны президента США Дональда Трампа на россию из-за ударов по украинским энергообъектам.