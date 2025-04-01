Трамп разочарован, что путин "тянет время" и присматривается к агрессивному применению санкций - СМИ

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор владимир путин тянет время, администрация присматривается к агрессивному применению санкций, включая российский "теневой флот". Об этом сообщила журналистка FoxNews Джеки Генрих, передает УНН.

Детали

Источник, знакомый с обсуждениями, сообщил FOX, что президент Трамп разочарован путиным и считает, что россия "затягивает переговоры о всеобъемлющем прекращении огня".

Обсуждается "путь вперед".

Генрих отметила, что применение санкций в настоящее время находится на низком уровне — неофициально оценивается примерно на "уровне 3 из 10" — и запреты российского "теневого флота", перевозящего нелегальную нефть через Балтийское море, станут легкой целью для давления.

FOX сообщили, что большая часть флота уже находится под санкциями, и 70% нелегальных продаж нефти Россией осуществляется с использованием их теневого флота.

Трамп разочарован лидерами Украины и россии - Белый дом

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступил момент усиления санкционного давления со стороны президента США Дональда Трампа на россию из-за ударов по украинским энергообъектам.