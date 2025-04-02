Сенаторы США угрожают 500% пошлинами для стран-покупателей российской нефти, газа и урана - The Hill

Сенаторы от обеих партий Конгресса США представили законопроект, предусматривающий введение "вторичных" санкций против рф - в частности, 500% пошлины для стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, если россия не согласится на длительный мир с Украиной. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в инициативную группу вошли 50 республиканцев и демократов во главе с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем.

Санкции против россии предусматривают увеличение тарифов для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие товары. ... Доминирующее мнение в Сенате Соединенных Штатов состоит в том, что россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия путина должны прекратиться сейчас и быть сдержанными в будущем - указывают авторы законопроекта.

Они также "разделяют разочарование президента Трампа в россии из-за срыва мирных усилий".

В 1994 году в рамках Будапештского меморандума Украина отказалась от примерно 1700 единиц ядерного оружия с обещанием США, россии и Соединенного Королевства, что суверенитет Украины будет уважаться в будущем. Это не смогло сдержать российскую агрессию - напомнили сенаторы.

Они надеются, что в 2025 году Трамп и его команда достигнут того, чего не удалось достичь миру в прошлом: окончательно прекратят российскую агрессию против Украины и обеспечат выживание свободной и демократической Украины.

"Эти санкции против россии готовы и получат подавляющую поддержку обеих партий и двух палат, если их вынесут на голосование в Сенат и Палату представителей", - резюмировали инициаторы новых ограничений против рф.

Напомним

Накануне заместитель министра иностранных дел рф сергей рябков заявил, что россия не принимает предложения США о прекращении огня в Украине, считая их попыткой навязать схему без учета первопричин конфликта. москва заявляет о серьезном, но негативном рассмотрении американских идей.

Трамп разочарован, что путин "тянет время" и присматривается к агрессивному применению санкций - СМИ