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Санкції можуть відштовхнути росію від мирних переговорів - Рубіо

Київ • УНН

 • 786 перегляди

Дональд Трамп вважає, що нові санкції США можуть змусити росію вийти з мирних переговорів щодо України. США не припиняють постачання зброї, але про нові пакети допомоги поки не йдеться.

Санкції можуть відштовхнути росію від мирних переговорів - Рубіо

Президент Дональд Трамп вважає, що росія, ймовірно, вийде з мирних переговорів щодо України, якщо США погрожуватимуть новими санкціями. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, який підтримав рішення Білого дому не тиснути на москву, незважаючи на її небажання припинити вогонь, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Якщо ви почнете погрожувати санкціями, росіяни перестануть розмовляти. І є цінність у тому, щоб ми могли розмовляти з ними та спонукати їх сісти за стіл переговорів

– заявив державний секретар Марко Рубіо на слуханнях Комітету Сенату з міжнародних відносин у вівторок.

Коментарі Рубіо прозвучали під тиском сенатора Кріса Кунса, демократа від штату Делавер, який запитав, чи планує адміністрація Білого дому запровадити нові санкції проти росії чи надіслати більше зброї Україні.

Рубіо припустив, якою є головна проблема війни росії проти України20.05.25, 19:27 • 2938 переглядiв

Нагадаємо

Зусилля Трампа змусити російського диктатора володимира путіна до припинення вогню зазнали невдачі в понеділок після того, як пряма телефонна розмова між двома лідерами призвела до того, що США відмовилися від прямої взаємодії та дали зрозуміти, що Білий дім не готовий запровадити нові санкції проти москви.

Результат розчарував багатьох європейських союзників, які очікували, що Вашингтон займе жорсткішу позицію після того, як Трамп останніми тижнями вимагав 30-денного припинення вогню та погрожував подальшими діями. Це може включати дозвіл на прийняття двопартійного законопроекту, підготовленого сенатором Ліндсі Гремом, який би запровадив нові "руйнівні" санкції.

У вівторок Європейський Союз схвалив свій новий пакет санкцій проти росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту, а також на протидію гібридних загрозам.

Проти росії готуються нові санкції. Чим довше росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь

– заявила в ефірі X головний дипломат блоку Кая Каллас.

Доповнення

Рубіо заявив, що війна росії проти України відволікає увагу і ресурси заходу від більш серйозних загроз, які походять з Азії. США продовжують постачати зброю Україні.

США вважають, що конфлікт в Україні відволікає увагу і ресурси Заходу від стримування серйозніших загроз в Азії

- заявив Рубіо.

Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.

Адміністрація США не припинила постачання зброї Україні, але рішення щодо формування нових пакетів військової допомоги поки що немає

– повідомив Рубіо.
Павло Зінченко

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