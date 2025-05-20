Війна в Україні відволікає ресурси заходу від стримування загроз з Азії - Рубіо

Війна росії проти України відволікає увагу і ресурси заходу від більш серйозних загроз, які походять з Азії. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, пише УНН.

США вважають, що конфлікт в Україні відволікає увагу і ресурси Заходу від стримування серйозніших загроз в Азії - заявив Рубіо.

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Рубіо заявив, що головна проблема, з якою США зіткнулися в Україні, полягає в такому, що росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. За його словами, у цьому полягає суть проблеми.

Держсекретар також додав, що однією з проблем цієї війни є те, що в України боєприпаси витрачаються значно швидше, ніж Захід та США здатні виробляти.

Рубіо повідомив, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.

"Адміністрація США не припинила постачання зброї Україні, але рішення щодо формування нових пакетів військової допомоги поки що немає", – заявив Рубіо.