США продовжують постачати зброю Україні, рішень про нові пакети допомоги поки що немає - Рубіо

Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, пише УНН.

Адміністрація США не припинила постачання зброї Україні, але рішення щодо формування нових пакетів військової допомоги поки що немає – заявив Рубіо.

Також, за словами Рубіо, Сполучені Штати зараз працюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових систем ЗРК Patriot.

Доповнення

Американські посадовці висловлюють сумніви щодо доцільності передавання Україні танків M1A1 Abrams зі складів Австралії.

Звертаючись до американських військ у Катарі, президент Дональд Трамп заявив, що його пріоритетом є припинення війн, але він не вагатиметься "застосувати американську силу, якщо це буде потрібно".