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США продолжают поставлять оружие Украине, решений о новых пакетах помощи пока нет - Рубио

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки оружия Украине не прекращены, но новых пакетов помощи пока не будет. США работают с союзниками над ЗРК Patriot.

США продолжают поставлять оружие Украине, решений о новых пакетах помощи пока нет - Рубио

Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, пишет УНН.

Администрация США не прекратила поставки оружия Украине, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока нет 

– заявил Рубио.

Также, по словам Рубио, Соединенные Штаты сейчас работают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.

Дополнение

Американские чиновники выражают сомнения относительно целесообразности передачи Украине танков M1A1 Abrams со складов Австралии.

Обращаясь к американским войскам в Катаре, президент Дональд Трамп заявил, что его приоритетом является прекращение войн, но он не будет колебаться "применить американскую силу, если это будет нужно".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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