США продолжают поставлять оружие Украине, решений о новых пакетах помощи пока нет - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поставки оружия Украине не прекращены, но новых пакетов помощи пока не будет. США работают с союзниками над ЗРК Patriot.
Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, пишет УНН.
Администрация США не прекратила поставки оружия Украине, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока нет
Также, по словам Рубио, Соединенные Штаты сейчас работают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.
Дополнение
Американские чиновники выражают сомнения относительно целесообразности передачи Украине танков M1A1 Abrams со складов Австралии.
Обращаясь к американским войскам в Катаре, президент Дональд Трамп заявил, что его приоритетом является прекращение войн, но он не будет колебаться "применить американскую силу, если это будет нужно".