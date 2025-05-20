Война в Украине отвлекает ресурсы запада от сдерживания угроз из Азии - Рубио

Война россии против Украины отвлекает внимание и ресурсы запада от более серьезных угроз, которые исходят из Азии. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, пишет УНН.

США считают, что конфликт в Украине отвлекает внимание и ресурсы Запада от сдерживания более серьезных угроз в Азии - заявил Рубио.

Напомним

Рубио заявил, что главная проблема, с которой США столкнулись в Украине, заключается в том, что россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. По его словам, в этом заключается суть проблемы.

Госсекретарь также добавил, что одной из проблем этой войны является то, что у Украины боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем Запад и США способны производить.

Рубио сообщил, что Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

"Администрация США не прекратила поставки оружия Украине, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока что нет", – заявил Рубио.