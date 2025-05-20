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Рубіо припустив, якою є головна проблема війни росії проти України

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

Держсекретар США заявив, що головна проблема війни в Україні полягає в тому, що росія хоче отримати те, на що не має права. Також він наголосив на важливості переговорів.

Рубіо припустив, якою є головна проблема війни росії проти України

Головна проблема війни в Україні полягає в тому, що росія хоче отримати те, на що не має права, а Україна хоче отримати те, чого не може повернути військовим шляхом. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час слухань у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, пише УНН.

Деталі

Основна проблема, з якою ми зіткнулися в Україні, полягає в такому: росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права, а Україна хоче отримати те, що вона не може повернути військовим шляхом. У цьому і полягає суть проблеми

- сказав Рубіо.

Держсекретар також наголосив, що однією з проблем цієї війни є те, що в України боєприпаси витрачаються значно швидше, ніж Захід та США здатні виробляти.

Також Рубіо вважає, що військового вирішення припинення війни не існує. За його словами, вона має завершитися врегулюванням шляхом переговорів.

Ця війна повинна завершитися переговорами

- підкреслив Рубіо.

Доповнення

Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.

Адміністрація США не припинила постачання зброї Україні, але рішення щодо формування нових пакетів військової допомоги поки що немає

– заявив Рубіо.
Павло Зінченко

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