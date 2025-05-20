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Рубио предположил, в чем главная проблема войны россии против Украины

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Госсекретарь США заявил, что главная проблема войны в Украине состоит в том, что Россия хочет получить то, на что не имеет права. Также он подчеркнул важность переговоров.

Рубио предположил, в чем главная проблема войны россии против Украины

Главная проблема войны в Украине заключается в том, что Россия хочет получить то, на что не имеет права, а Украина хочет получить то, чего не может вернуть военным путем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, пишет УНН.

Детали

Основная проблема, с которой мы столкнулись в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. В этом и заключается суть проблемы

- сказал Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что одной из проблем этой войны является то, что у Украины боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем Запад и США способны производить.

Также Рубио считает, что военного решения прекращения войны не существует. По его словам, она должна завершиться урегулированием путем переговоров.

Эта война должна завершиться переговорами

- подчеркнул Рубио.

Дополнение

Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

Администрация США не прекратила поставки оружия Украине, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока что нет

– заявил Рубио.
Павел Зинченко

Павел Зинченко

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