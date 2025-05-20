Рубио предположил, в чем главная проблема войны россии против Украины
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил, что главная проблема войны в Украине состоит в том, что Россия хочет получить то, на что не имеет права. Также он подчеркнул важность переговоров.
Главная проблема войны в Украине заключается в том, что Россия хочет получить то, на что не имеет права, а Украина хочет получить то, чего не может вернуть военным путем. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям, пишет УНН.
Детали
Основная проблема, с которой мы столкнулись в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права, а Украина хочет получить то, что она не может вернуть военным путем. В этом и заключается суть проблемы
Госсекретарь также подчеркнул, что одной из проблем этой войны является то, что у Украины боеприпасы расходуются значительно быстрее, чем Запад и США способны производить.
Также Рубио считает, что военного решения прекращения войны не существует. По его словам, она должна завершиться урегулированием путем переговоров.
Эта война должна завершиться переговорами
Дополнение
Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.
Администрация США не прекратила поставки оружия Украине, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока что нет