Санкции могут оттолкнуть россию от мирных переговоров - Рубио

Президент Дональд Трамп считает, что россия, вероятно, выйдет из мирных переговоров по Украине, если США будут угрожать новыми санкциями. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, поддержавший решение Белого дома не давить на москву, несмотря на ее нежелание прекратить огонь, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут разговаривать. И есть ценность в том, чтобы мы могли разговаривать с ними и побуждать их сесть за стол переговоров – заявил государственный секретарь Марко Рубио на слушаниях Комитета Сената по международным отношениям во вторник.

Комментарии Рубио прозвучали под давлением сенатора Криса Кунса, демократа от штата Делавэр, который спросил, планирует ли администрация Белого дома ввести новые санкции против россии или направить больше оружия Украине.

Рубио предположил, в чем главная проблема войны россии против Украины

Напомним

Усилия Трампа заставить российского диктатора владимира путина к прекращению огня потерпели неудачу в понедельник после того, как прямой телефонный разговор между двумя лидерами привел к тому, что США отказались от прямого взаимодействия и дали понять, что Белый дом не готов ввести новые санкции против москвы.

Результат разочаровал многих европейских союзников, ожидавших, что Вашингтон займет более жесткую позицию после того, как Трамп в последние недели потребовал 30-дневного прекращения огня и пригрозил дальнейшими действиями. Это может включать разрешение на принятие двухпартийного законопроекта, подготовленного сенатором Линдси Грэмом, который бы ввел новые "разрушительные" санкции.

Во вторник Европейский Союз одобрил свой новый пакет санкций против россии, направленный против почти 200 кораблей теневого флота, а также на противодействие гибридным угрозам.

Против россии готовятся новые санкции. Чем дольше россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ – заявила в эфире X главный дипломат блока Кая Каллас.

Дополнение

Рубио заявил, что война россии против Украины отвлекает внимание и ресурсы запада от более серьезных угроз, исходящих из Азии. США продолжают поставлять оружие Украине.

США считают, что конфликт в Украине отвлекает внимание и ресурсы Запада от сдерживания более серьезных угроз в Азии - заявил Рубио.

Рубио сообщил, что Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.