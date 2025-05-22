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Италия поддерживает усилия ЕС по прекращению импорта российского газа к 2027 году - Reuters

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Италия полностью поддерживает усилия ЕС по прекращению импорта российского газа к 2027 году. Страна уже достигла энергетической независимости от россии, минимизировав импорт газа.

Италия поддерживает усилия ЕС по прекращению импорта российского газа к 2027 году - Reuters

Италия поддерживает усилия Европейского Союза по прекращению импорта российского газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как заявил министр энергетики Италии Пичетто Фратин, его страна в прошлом году импортировала небольшое количество российского газа, который в основном экспортировался в Австрию. Теперь же Италия полностью получила энергетическую независимость от москвы.

Кроме того, в ЕС в этом месяце объявили, что предложат юридические меры для поэтапного прекращения импорта российского газа и сжиженного природного газа до конца 2027 года. Таким образом, это должно завершить многолетние энергетические отношения, которые были разрушены после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Напомним

В США более 80 членов Сената поддержали двухпартийный законопроект о санкциях против россии. Он предусматривает жесткие ограничения против рф в случае отказа от мира с Украиной.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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