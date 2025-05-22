Италия поддерживает усилия ЕС по прекращению импорта российского газа к 2027 году - Reuters
Киев • УНН
Италия полностью поддерживает усилия ЕС по прекращению импорта российского газа к 2027 году. Страна уже достигла энергетической независимости от россии, минимизировав импорт газа.
Италия поддерживает усилия Европейского Союза по прекращению импорта российского газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как заявил министр энергетики Италии Пичетто Фратин, его страна в прошлом году импортировала небольшое количество российского газа, который в основном экспортировался в Австрию. Теперь же Италия полностью получила энергетическую независимость от москвы.
Кроме того, в ЕС в этом месяце объявили, что предложат юридические меры для поэтапного прекращения импорта российского газа и сжиженного природного газа до конца 2027 года. Таким образом, это должно завершить многолетние энергетические отношения, которые были разрушены после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Напомним
В США более 80 членов Сената поддержали двухпартийный законопроект о санкциях против россии. Он предусматривает жесткие ограничения против рф в случае отказа от мира с Украиной.