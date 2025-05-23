російські нафтові гіганти зазнають багатомільярдних збитків через санкції - ЦПД

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
Ексклюзив
11:31 • 348 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 6684 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

09:52 • 16880 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
08:36 • 28228 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

07:04 • 94932 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

06:30 • 61639 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Ексклюзив
22 травня, 14:45 • 304447 перегляди

Чи можливі відключення електроенергії влітку? У Міненерго відповіли

22 травня, 13:44 • 281977 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

Ексклюзив
22 травня, 12:56 • 139905 перегляди

Командувач Нацгвардії прокоментував ракетний удар по стрільбищу на Сумщині

Ексклюзив
22 травня, 12:16 • 117839 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
7.1м/с
31%
748мм
Популярнi новини

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

23 травня, 02:35 • 94633 перегляди

Ізраїль завдав ракетних ударів по військових об'єктах "Хезболли" в Лівані

23 травня, 03:11 • 41794 перегляди

В Чорному та Азовському морях ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

23 травня, 03:57 • 33554 перегляди

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

23 травня, 05:09 • 77228 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 29350 перегляди
Публікації

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

07:04 • 94945 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 200905 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 281984 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 273150 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 281705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Віталій Кличко

Рустем Умєров

Антоніу Гутерріш

Біньямін Нетаньяху

Олег Кіпер

Актуальні місця

Київ

Італія

Бельгія

Естонія

Стамбул

Реклама
УНН Lite

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

09:25 • 29885 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 108580 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 151453 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

22 травня, 10:28 • 153903 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

22 травня, 07:48 • 153545 перегляди
Актуальне

Financial Times

Нафта марки Brent

FGM-148 Javelin

Truth Social

Х-47М2 «Кинджал»

російські нафтові гіганти зазнають багатомільярдних збитків через санкції - ЦПД

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

російська "Газпром нафта" зазнала збитків у 21,3 млрд рублів у першому кварталі 2025 року через санкції, дорогі послуги та логістичні проблеми. Інший гігант, "Газпром", також зазнає збитків та просить допомогу.

російські нафтові гіганти зазнають багатомільярдних збитків через санкції - ЦПД

російська "газпром нефть", одна з найбільших нафтових компаній держави-агресора, у першому кварталі 2025 року зазнала багатомільярдних збитків. Одним з ключових факторів, які призвели до такої ситуації, стали санкції, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Одна з найбільших нафтових компаній росії "газпром нефть" фіксує багатомільярдні збитки. У першому кварталі 2025 року компанія зафіксувала збиток у 21,3 млрд руб (приблизно 230 млн дол), хоча ще рік тому мала прибуток у 36,9 млрд (приблизно 463 млн дол). Це сталося на тлі падіння виручки на 5% та зростання собівартості видобутку на 6,8%, що призвело до обвалу прибутку в чотири рази

- говориться у повідомленні.

В ЦПД пояснили, що основними факторами, які спричинили ці збитки, є санкції, дорогі сервісні послуги та проблеми з логістикою.

"Втрата доступу до західних ринків, технологій і логістичних схем через санкції завдала компанії болісного удару. Проблеми у "газпром нефти" — тривожний сигнал для всієї нафтової галузі. Якщо навіть така компанія не витримує санкційного тиску, що вже казати про інших гравців", - зазначили в ЦПД.

За інформацією ЦПД, у іншого російського нафтового гіганта, "Газпрома", ситуація не набагато краща. Компанія зазнає рекордних збитків та просить державу про допомогу.

"Обидві компанії мають ключове значення для російської економіки. Їхні проблеми сигналізують про системну кризу, яка стала наслідком збройної агресії проти України", - підсумували в ЦПД.

Доповнення

Італія повністю підтримує зусилля ЄС щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року. Країна вже досягла енергетичної незалежності від росії, мінімізувавши імпорт газу.

У США понад 80 членів Сенату підтримали двопартійний законопроєкт про санкції проти росії. Він передбачає жорсткі обмеження проти рф у разі відмови від миру з Україною.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаЕкономіка
Європейський Союз
Італія
Соединенные Штаты
Brent
$64.57
Bitcoin
$111,330.30
S&P 500
$5,870.36
Tesla
$346.89
Газ TTF
$36.77
Золото
$3,328.14
Ethereum
$2,669.68