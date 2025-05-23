російські нафтові гіганти зазнають багатомільярдних збитків через санкції - ЦПД

російська "газпром нефть", одна з найбільших нафтових компаній держави-агресора, у першому кварталі 2025 року зазнала багатомільярдних збитків. Одним з ключових факторів, які призвели до такої ситуації, стали санкції, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Одна з найбільших нафтових компаній росії "газпром нефть" фіксує багатомільярдні збитки. У першому кварталі 2025 року компанія зафіксувала збиток у 21,3 млрд руб (приблизно 230 млн дол), хоча ще рік тому мала прибуток у 36,9 млрд (приблизно 463 млн дол). Це сталося на тлі падіння виручки на 5% та зростання собівартості видобутку на 6,8%, що призвело до обвалу прибутку в чотири рази