російські нафтові гіганти зазнають багатомільярдних збитків через санкції - ЦПД
Київ • УНН
російська "Газпром нафта" зазнала збитків у 21,3 млрд рублів у першому кварталі 2025 року через санкції, дорогі послуги та логістичні проблеми. Інший гігант, "Газпром", також зазнає збитків та просить допомогу.
російська "газпром нефть", одна з найбільших нафтових компаній держави-агресора, у першому кварталі 2025 року зазнала багатомільярдних збитків. Одним з ключових факторів, які призвели до такої ситуації, стали санкції, пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Одна з найбільших нафтових компаній росії "газпром нефть" фіксує багатомільярдні збитки. У першому кварталі 2025 року компанія зафіксувала збиток у 21,3 млрд руб (приблизно 230 млн дол), хоча ще рік тому мала прибуток у 36,9 млрд (приблизно 463 млн дол). Це сталося на тлі падіння виручки на 5% та зростання собівартості видобутку на 6,8%, що призвело до обвалу прибутку в чотири рази
В ЦПД пояснили, що основними факторами, які спричинили ці збитки, є санкції, дорогі сервісні послуги та проблеми з логістикою.
"Втрата доступу до західних ринків, технологій і логістичних схем через санкції завдала компанії болісного удару. Проблеми у "газпром нефти" — тривожний сигнал для всієї нафтової галузі. Якщо навіть така компанія не витримує санкційного тиску, що вже казати про інших гравців", - зазначили в ЦПД.
За інформацією ЦПД, у іншого російського нафтового гіганта, "Газпрома", ситуація не набагато краща. Компанія зазнає рекордних збитків та просить державу про допомогу.
"Обидві компанії мають ключове значення для російської економіки. Їхні проблеми сигналізують про системну кризу, яка стала наслідком збройної агресії проти України", - підсумували в ЦПД.
Доповнення
Італія повністю підтримує зусилля ЄС щодо припинення імпорту російського газу до 2027 року. Країна вже досягла енергетичної незалежності від росії, мінімізувавши імпорт газу.
У США понад 80 членів Сенату підтримали двопартійний законопроєкт про санкції проти росії. Він передбачає жорсткі обмеження проти рф у разі відмови від миру з Україною.