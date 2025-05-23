Санкції призвели до збитків: російська танкерна група "Совкомфлот" втратила майже $400 мільйонів доларів

російський нафтовий гігант "Совкомфлот" повідомив про чисті збитки у 393 мільйони доларів. Причиною стали санкції Заходу, введені у 2024 році, які спричинили падіння доходів майже вдвічі, простої суден та серйозні операційні труднощі.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, західні країни запровадили санкції проти "Совкомфлоту" та його флоту у 2024 році, щоб спробувати зменшити доходи росії від продажу нафти, які можуть фінансувати її військові потреби. У січні Сполучені Штати додали нові судна "Совкомфлоту" до списку санкційних активів та відкликали ліцензію США, видану минулого року, яка дозволяла деяким суднам флоту працювати попри санкції.

"Совкомфлот" повідомив про падіння доходу за перший квартал року 2024 на 49% (у річному обчисленні до 278,5 мільйонів доларів) і заявив, що січневі санкції мали особливо суттєвий вплив, створюючи додаткові комерційні та операційні труднощі.

Посилення західних санкцій ускладнило експлуатацію флоту та призвело до зниження доходів і простоїв деяких суден, що знаходяться під санкціями - йдеться у заяві компанії.

Прибуток "Совкомфлоту" до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації (EBITDA) впав майже на 69% у річному обчисленні до 105 мільйонів доларів. "Совкомфлот" вважає санкції незаконними.

Основна частина чистого збитку була позначена як негрошовий збиток від амортизації, що стосується переоцінки суден.

Оскільки весь бізнес "Совкомфлоту" розраховується в іноземній валюті, також були втрати від курсової різниці через зміцнення рубля - сказав галузевий аналітик на умовах анонімності.

Результати, звичайно, погані, але не жахливі сказав він, додавши, що втрата доходів свідчить про те, що «Совкомфлот» підвищив знижки, які пропонує на транспортні тарифи.

Додамо

Нові санкції США, оголошені адміністрацією Джо Байдена, особливо боляче вдарили по суднах компанії у січні 2024 року — тоді було відкликано ліцензію, яка дозволяла частині флоту обслуговувати контракти попри санкції. Це тимчасово порушило торгівлю між Росією, Китаєм та Індією — ключовими партнерами Кремля на енергетичному ринку.

"Совкомфлот" офіційно вважає санкції незаконними, але змушений підлаштовуватись під нову реальність, яка все ж б’є по його прибутковості та стабільності.

російські нафтові гіганти зазнають багатомільярдних збитків через санкції - ЦПД