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El País

Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію "Північного потоку-2" – Financial Times

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що "Північний потік-2" не отримає ліцензію на експлуатацію. Уряд ФРН готовий протидіяти спробам відновлення проєкту після пошкоджень.

Мерц заявив, що Німеччина не дозволить експлуатацію "Північного потоку-2" – Financial Times

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість запуску газопроводу "Північний потік-2". Він також підтвердив намір протистояти запуску газопроводу "Північний потік-2", передає УНН із посиланням на FT.

Деталі

Фрідріх Мерц , відповідаючи на запитання, чи розглядає уряд дозвіл на експлуатацію проєкту, зазначив наступне:

Наразі "Північний потік-2" не має ліцензії на експлуатацію, і це не зміниться

-  підкреслив Мерц.

Нагадаємо

Будівництво газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів завершилося у 2021 році, але його так і не було введено в дію. Уряд ФРН зупинив запуск на тлі загрози вторгнення рф в Україну. Як повідомлялося, між США та росією ведуться таємні перемовини щодо купівлі американськими інвесторами пошкодженого газопроводу на дні Балтійського моря.

На тлі цих новин німецький уряд розглядає можливі заходи для недопущення відновлення проєкту.

Такі переговори були б абсолютно неправильним напрямком

- заявив віцеканцлер Роберт Габек 17 березня.

Можливість скасування санкцій проти "Північного потоку-2" розглядалася у квітні цього року в адміністрації Байдена. На початку травня ЄС пригрозив остаточно заблокувати "Північний потік-2" у разі відмови рф від перемир'я.

Довідка

"Північний потік-2" – російський газопровід, збудований для постачання газу до Німеччини в обхід України через дно Балтійського моря.

Довжина: понад 1 200 км.

Пропускна здатність: 55 млрд куб. м газу на рік.

Оператор: Nord Stream 2 AG (дочірня компанія газпрому, зареєстрована у Швейцарії).

Вартість проєкту: приблизно 11 мільярдів доларів.

Завершення будівництва: 2021 рік.

Запуск було зупинено в лютому 2022 року після визнання росією незалежності так званих "днр" та "лнр", перед повномасштабним вторгненням рф в Україну. У вересні 2022 року обидві нитки газопроводу були пошкоджені внаслідок вибухів.  

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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