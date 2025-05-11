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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
10 травня, 14:21 • 12443 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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ЄС пригрозив остаточно заблокувати "Північний потік-2" у разі відмови рф від перемир'я

Київ • УНН

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Європейські союзники України розглядають блокування "Північного потоку-2" у разі відмови москви від 30-денного припинення вогню, запропонованого США. Також ЄС може подвоїти кількість суден у санкційному списку за перевезення російської нафти.

ЄС пригрозив остаточно заблокувати "Північний потік-2" у разі відмови рф від перемир'я

Європейські союзники України пригрозили остаточно заблокувати "Північний потік-2", якщо москва не погодиться на запропоноване Сполученими Штатами Америки 30-денне припинення вогню. Про пише видання The Wall Street Journal, передає УНН.  

Деталі

Зазначається, що під час саміту європейських лідерів у Києві 10 травня, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що крім блокування проекту газопроводу, ЄС також подвоїть кількість суден у санкційному списку за перевезення російської нафти. Подібний крок цього тижня зробила Велика Британія.

Європейські лідери розраховують скористатися заявою президента Трампа, зробленою у четвер, 08 травня про те, що Вашингтон запровадить санкції проти будь-якої сторони конфлікту, що триває вже три роки, яка не припинить бойові дії на 30 днів. У Білому домі зазначають, що перемир’я має бути безумовним і може стати основою для тривалого перемир’я та укладення сталого мирного договору між Україною та росією.

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За словами міністра закордонних справ рф сергія лаврова, кремль порушив питання відновлення "Північного потоку" під час переговорів із адміністрацією Трампа в контексті покращення економічних відносин між москвою та Вашингтоном. Водночас, санкції ЄС фактично заблокують будь-які спроби відновити постачання газу цим маршрутом.

Газопровід "Північний потік-2", реалізований попри анексію Криму в 2014 році, став символом поглиблення економічних зв'язків між Німеччиною та росією. Цей проект активно критикували Україна, країни Східної Європи і перша адміністрація Трампа, яка запроваджувала санкції проти нього, вважаючи, що він робить Німеччину залежною від росії.

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Попри завершення будівництва у 2021 році, газопровід так і не був сертифікований через агресію рф проти України. Згодом компанія-оператор проекту потрапила під санкції адміністрації Джо Байдена.

За словами європейських чиновників, фон дер Ляєн у п’ятницю обговорила ідею санкцій проти "Північного потоку-2" з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом під час його візиту до Брюсселя. Для ухвалення рішення потрібна згода всіх держав-членів ЄС. Цей крок буде окремим від нового пакету санкцій ЄС і може бути реалізований у разі відмови росії дотримуватись перемир’я.

Нагадаємо

  Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 10 травня, підтримала запропоноване безумовне 30-денне припинення вогню в Україні та заявила, що ЄС готовий ввести додаткові жорсткі санкції проти росії в разі порушення режиму припинення вогню.

Президент Франції заявив про готовність нового пакету санкцій проти рф у разі відмови від повного припинення вогню. Також готується контингент для підтримки української армії.

Канцлер Німеччини заявив, що заходи для миру в Україні обговорюватимуться конфіденційно зі США. Також обговорюються санкції проти росії у разі відмови від припинення вогню.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти рф працюють та суттєво обмежили можливості кремля. Він додав, що вони не дали росії перемогти.

Кіт Келлог підтвердив, що США посилять тиск на росію, якщо путін не погодиться на 30-денне перемир'я. Україна, США та Європа висунули 22 умови для припинення вогню.  

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