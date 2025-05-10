Санкції проти росії працюють, вони завадили росії перемогти - Туск
Київ • УНН
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти рф працюють та суттєво обмежили можливості кремля. Він додав, що вони не дали росії перемогти.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що санкції проти російської федерації працюють. Він висловив думку, що саме вони не дали росії перемогти. Про це Туск заявив на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами брифінгу у Києві, повідомляє УНН.
Деталі
Санкції проти рф працюють, і саме вони не дозволили кремлю перемогти
Прем’єр Польщі також додав, що санкції проти росії справді працюють і суттєво обмежили можливості кремля у його війні проти України.
Якби не санкції, ситуація була б значно гіршою. Кожен, хто каже, що вони не діють, грає на руку Москві
Туск додав, що завдяки героїзму українців, міжнародній допомозі та санкціям росії не вдалося досягти перемоги.
Прем’єр-міністр також закликав до єдності, послідовності та подальшого тиску на російського агресора.
Доповнення
Президент України заявив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Також триває підготовка 17 пакету санкцій проти рф за участі багатьох країн.