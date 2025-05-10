Санкції проти росії працюють, вони завадили росії перемогти - Туск

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 5032 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

10 травня, 05:58 • 15787 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

9 травня, 18:38 • 33062 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 57831 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 47691 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 64776 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 70990 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 63043 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 65682 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 70540 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.4м/с
43%
749мм
Популярнi новини

Погода 10 травня: дощі, грози, мокрий сніг та заморозки

10 травня, 04:00 • 3822 перегляди

росія прибрала з Чорного моря свої ракетоносії - ВМС ЗСУ

10 травня, 04:21 • 7064 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 14609 перегляди

Спецслужбовця СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів

10 травня, 06:33 • 9504 перегляди

Після місяця спільного проживання хлопець вкрав у дівчини 300 тис. грн та на таксі поїхав до Одеси

10 травня, 07:44 • 4666 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 14662 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 127033 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 140496 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 123845 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 185313 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

11:35 • 1918 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 57831 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 41397 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 48547 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 57229 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Санкції проти росії працюють, вони завадили росії перемогти - Туск

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що санкції проти рф працюють та суттєво обмежили можливості кремля. Він додав, що вони не дали росії перемогти.

Санкції проти росії працюють, вони завадили росії перемогти - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що санкції проти російської федерації працюють. Він висловив думку, що саме вони не дали росії перемогти. Про це Туск заявив на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами брифінгу у Києві, повідомляє УНН.

Деталі

Санкції проти рф працюють, і саме вони не дозволили кремлю перемогти

— заявив Туск.

Прем’єр Польщі також додав, що санкції проти росії справді працюють і суттєво обмежили можливості кремля у його війні проти України.

Якби не санкції, ситуація була б значно гіршою. Кожен, хто каже, що вони не діють, грає на руку Москві

— наголосив польський лідер.

Туск додав, що завдяки героїзму українців, міжнародній допомозі та санкціям росії не вдалося досягти перемоги.

Прем’єр-міністр також закликав до єдності, послідовності та подальшого тиску на російського агресора.

Доповнення

Президент України заявив, що у разі відмови росії від припинення вогню, мають бути застосовані санкції. Також триває підготовка 17 пакету санкцій проти рф за участі багатьох країн.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Польща
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,693.10
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,407.77