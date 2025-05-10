Санкции против россии работают, они помешали россии победить - Туск
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что санкции против рф работают и существенно ограничили возможности кремля. Он добавил, что они не дали россии победить.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что санкции против российской федерации работают. Он выразил мнение, что именно они не дали россии победить. Об этом Туск заявил на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами брифинге в Киеве, сообщает УНН.
Детали
Санкции против рф работают, и именно они не позволили кремлю победить
Премьер Польши также добавил, что санкции против россии действительно работают и существенно ограничили возможности кремля в его войне против Украины.
Если бы не санкции, ситуация была бы значительно хуже. Каждый, кто говорит, что они не действуют, играет на руку Москве
Туск добавил, что благодаря героизму украинцев, международной помощи и санкциям россии не удалось добиться победы.
Премьер-министр также призвал к единству, последовательности и дальнейшему давлению на российского агрессора.
Дополнение
Президент Украины заявил, что в случае отказа россии от прекращения огня, должны быть применены санкции. Также идет подготовка 17 пакета санкций против рф с участием многих стран.