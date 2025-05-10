Санкции против россии работают, они помешали россии победить - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что санкции против российской федерации работают. Он выразил мнение, что именно они не дали россии победить. Об этом Туск заявил на совместном с Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами брифинге в Киеве, сообщает УНН.

Санкции против рф работают, и именно они не позволили кремлю победить

Премьер Польши также добавил, что санкции против россии действительно работают и существенно ограничили возможности кремля в его войне против Украины.

Если бы не санкции, ситуация была бы значительно хуже. Каждый, кто говорит, что они не действуют, играет на руку Москве