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ЕС пригрозил окончательно заблокировать "Северный поток-2" в случае отказа рф от перемирия

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Европейские союзники Украины рассматривают блокировку "Северного потока-2" в случае отказа москвы от 30-дневного прекращения огня, предложенного США. Также ЕС может удвоить количество судов в санкционном списке за перевозку российской нефти.

ЕС пригрозил окончательно заблокировать "Северный поток-2" в случае отказа рф от перемирия

Европейские союзники Украины пригрозили окончательно заблокировать "Северный поток-2", если москва не согласится на предложенное Соединенными Штатами Америки 30-дневное прекращение огня. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает УНН.  

Детали

Отмечается, что во время саммита европейских лидеров в Киеве 10 мая, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что кроме блокирования проекта газопровода, ЕС также удвоит количество судов в санкционном списке за перевозку российской нефти. Подобный шаг на этой неделе сделала Великобритания.

Европейские лидеры рассчитывают воспользоваться заявлением президента Трампа, сделанным в четверг, 08 мая о том, что Вашингтон введет санкции против любой стороны конфликта, который длится уже три года, которая не прекратит боевые действия на 30 дней. В Белом доме отмечают, что перемирие должно быть безусловным и может стать основой для длительного перемирия и заключения прочного мирного договора между Украиной и россией.

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По словам министра иностранных дел рф сергея лаврова, кремль поднял вопрос восстановления "Северного потока" во время переговоров с администрацией Трампа в контексте улучшения экономических отношений между москвой и Вашингтоном. В то же время, санкции ЕС фактически заблокируют любые попытки возобновить поставки газа по этому маршруту.

Газопровод "Северный поток-2", реализованный несмотря на аннексию Крыма в 2014 году, стал символом углубления экономических связей между Германией и россией. Этот проект активно критиковали Украина, страны Восточной Европы и первая администрация Трампа, которая вводила санкции против него, считая, что он делает Германию зависимой от россии.

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Несмотря на завершение строительства в 2021 году, газопровод так и не был сертифицирован из-за агрессии рф против Украины. Впоследствии компания-оператор проекта попала под санкции администрации Джо Байдена.

По словам европейских чиновников, фон дер Ляен в пятницу обсудила идею санкций против "Северного потока-2" с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем во время его визита в Брюссель. Для принятия решения необходимо согласие всех государств-членов ЕС. Этот шаг будет отдельным от нового пакета санкций ЕС и может быть реализован в случае отказа россии соблюдать перемирие.

Напомним

  Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в субботу, 10 мая, поддержала предложенное безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине и заявила, что ЕС готов ввести дополнительные жесткие санкции против россии в случае нарушения режима прекращения огня.

Президент Франции заявил о готовности нового пакета санкций против рф в случае отказа от полного прекращения огня. Также готовится контингент для поддержки украинской армии.

Канцлер Германии заявил, что меры для мира в Украине будут обсуждаться конфиденциально с США. Также обсуждаются санкции против россии в случае отказа от прекращения огня.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что санкции против рф работают и существенно ограничили возможности кремля. Он добавил, что они не дали россии победить.

Кит Келлог подтвердил, что США усилят давление на россию, если путин не согласится на 30-дневное перемирие. Украина, США и Европа выдвинули 22 условия для прекращения огня.  

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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