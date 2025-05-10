Урсула фон дер Ляєн підтримала припинення вогню в Україні на 30 днів
Київ • УНН
Голова Єврокомісії підтримала 30-денне припинення вогню в Україні. ЄС готовий ввести жорсткі санкції проти росії в разі порушення перемир'я.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу підтримала запропоноване безумовне 30-денне припинення вогню в Україні та заявила, що ЄС готовий ввести додаткові жорсткі санкції проти росії в разі порушення режиму припинення вогню, передає УНН.
Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню. Воно має бути реалізовано без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значущих мирних переговорів
Вона зазначила, що тепер м'яч на боці росії.
Тепер м'яч на боці росії. Ми готові чинити сильний тиск на росію і вводити додаткові жорсткі санкції в разі порушення режиму припинення вогню
Додамо
Кремль не продемонстрував жодних ознак припинення свого вторгнення в Україну, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп наполягав на припиненні вогню. Раніше москва попереджала, що перемир'я не буде, якщо Захід не припинить постачання зброї до Києва.
Фон дер Ляєн заявила, що спільною метою є встановлення "справедливого і міцного миру для України", який, у свою чергу, матиме життєво важливе значення для безпеки і стабільності у всій Європі.
Чотири лідери "коаліції охочих" закликали рф до 30-денного припинення вогню для переговорів10.05.2025, 12:28 • 1294 перегляди