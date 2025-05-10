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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2502 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Financial Times

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Урсула фон дер Ляєн підтримала припинення вогню в Україні на 30 днів

Київ • УНН

 • 826 перегляди

Голова Єврокомісії підтримала 30-денне припинення вогню в Україні. ЄС готовий ввести жорсткі санкції проти росії в разі порушення перемир'я.

Урсула фон дер Ляєн підтримала припинення вогню в Україні на 30 днів

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу підтримала запропоноване безумовне 30-денне припинення вогню в Україні та заявила, що ЄС готовий ввести додаткові жорсткі санкції проти росії в разі порушення режиму припинення вогню, передає УНН.

Ми підтримуємо пропозицію про повне і безумовне 30-денне припинення вогню. Воно має бути реалізовано без попередніх умов, щоб прокласти шлях до значущих мирних переговорів 

- написала фон дер Ляєн у Х.

Вона зазначила, що тепер м'яч на боці росії.

Тепер м'яч на боці росії. Ми готові чинити сильний тиск на росію і вводити додаткові жорсткі санкції в разі порушення режиму припинення вогню 

- додала фон дер Ляєн.

Додамо

Кремль не продемонстрував жодних ознак припинення свого вторгнення в Україну, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп наполягав на припиненні вогню. Раніше москва попереджала, що перемир'я не буде, якщо Захід не припинить постачання зброї до Києва.

Фон дер Ляєн заявила, що спільною метою є встановлення "справедливого і міцного миру для України", який, у свою чергу, матиме життєво важливе значення для безпеки і стабільності у всій Європі.

Чотири лідери "коаліції охочих" закликали рф до 30-денного припинення вогню для переговорів10.05.2025, 12:28 • 1294 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Європейська комісія
Дональд Трамп
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