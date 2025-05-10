Урсула фон дер Ляйен поддержала прекращение огня в Украине на 30 дней

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу поддержала предложенное безусловное 30-дневное прекращение огня на Украине и заявила, что ЕС готов ввести дополнительные жесткие санкции против россии в случае нарушения режима прекращения огня, передает УНН.

Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня. Оно должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к значимым мирным переговорам - написала фон дер Ляйен в Х.

Она отметила, что теперь мяч на стороне россии.

Теперь мяч на стороне россии. Мы готовы оказывать сильное давление на россию и вводить дополнительные жесткие санкции в случае нарушения режима прекращения огня - добавила фон дер Ляйен.

Добавим

Кремль не продемонстрировал никаких признаков прекращения своего вторжения в Украину, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении огня. Ранее москва предупреждала, что перемирия не будет, если Запад не прекратит поставки оружия в Киев.

Фон дер Ляйен заявила, что общей целью является установление "справедливого и прочного мира для Украины", который, в свою очередь, будет иметь жизненно важное значение для безопасности и стабильности во всей Европе.

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