Урсула фон дер Ляйен поддержала прекращение огня в Украине на 30 дней
Киев • УНН
Глава Еврокомиссии поддержала 30-дневное прекращение огня на Украине. ЕС готов ввести жесткие санкции против россии в случае нарушения перемирия.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу поддержала предложенное безусловное 30-дневное прекращение огня на Украине и заявила, что ЕС готов ввести дополнительные жесткие санкции против россии в случае нарушения режима прекращения огня, передает УНН.
Мы поддерживаем предложение о полном и безусловном 30-дневном прекращении огня. Оно должно быть реализовано без предварительных условий, чтобы проложить путь к значимым мирным переговорам
Она отметила, что теперь мяч на стороне россии.
Теперь мяч на стороне россии. Мы готовы оказывать сильное давление на россию и вводить дополнительные жесткие санкции в случае нарушения режима прекращения огня
Добавим
Кремль не продемонстрировал никаких признаков прекращения своего вторжения в Украину, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивал на прекращении огня. Ранее москва предупреждала, что перемирия не будет, если Запад не прекратит поставки оружия в Киев.
Фон дер Ляйен заявила, что общей целью является установление "справедливого и прочного мира для Украины", который, в свою очередь, будет иметь жизненно важное значение для безопасности и стабильности во всей Европе.
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