Не тема для публічного обговорення: канцлер Німеччини про заходи, які будуть вживатися для завершення війни
Київ • УНН
Канцлер Німеччини заявив, що заходи для миру в Україні обговорюватимуться конфіденційно зі США. Також обговорюються санкції проти Росії у разі відмови від припинення вогню.
Заходи, які будуть вживатися, щоб забезпечити можливий мир в Україні - це тема не для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо разом зі США. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Ті заходи, які ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні - це тема не для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо в такому ж форматі разом зі США
Канцлер вважає, що найважливіше – це те, що США залишаються залученими.
Вони залишаються з нами й те, які безпекові запевнення ми можемо дати Україні, щоб вона могла знайти мир – це рішення, які будуть ухвалюватися тоді, коли прийде час. Ці рішення ми будемо ухвалювати разом
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував, як швидко запровадять санкції і які вони можуть бути, якщо росія відхилить припинення вогню з понеділка.
Ми розмовляли попередньо з американською стороною про різного роду санкції...Для нас найважливішим є те, щоб рішення про готовність інтенсифікувати санкції була єдиною позицією всіх держав без винятку
Зеленський про припинення вогню: забезпечити моніторинг цілком можливо у координації з США10.05.25, 15:50 • 1152 перегляди
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Прем'єр – міністр Британії Кір Стармер заявляв, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.