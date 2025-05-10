Не тема для публічного обговорення: канцлер Німеччини про заходи, які будуть вживатися для завершення війни

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
14:21 • 1380 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10:49 • 8132 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

10 травня, 05:58 • 18342 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

9 травня, 18:38 • 34589 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 59778 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 48815 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 65166 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 71391 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 63089 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 65714 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2.3м/с
55%
749мм
Популярнi новини

Очікуємо важливі рішення: МЗС про візит чотирьох лідерів "коаліції охочих"

10 травня, 06:22 • 5560 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 16935 перегляди

Спецслужбовця СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів

10 травня, 06:33 • 11039 перегляди

У Києві відновила роботу станція "Майдан Незалежності"

10 травня, 07:32 • 3520 перегляди

Після місяця спільного проживання хлопець вкрав у дівчини 300 тис. грн та на таксі поїхав до Одеси

10 травня, 07:44 • 7354 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 17028 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 128206 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 141511 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 124791 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 186196 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

11:35 • 3224 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 59780 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 41863 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 48971 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 57633 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

Не тема для публічного обговорення: канцлер Німеччини про заходи, які будуть вживатися для завершення війни

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Канцлер Німеччини заявив, що заходи для миру в Україні обговорюватимуться конфіденційно зі США. Також обговорюються санкції проти Росії у разі відмови від припинення вогню.

Не тема для публічного обговорення: канцлер Німеччини про заходи, які будуть вживатися для завершення війни

Заходи, які будуть вживатися, щоб забезпечити можливий мир в Україні - це тема не для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо разом зі США. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Ті заходи, які ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні - це тема не для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо в такому ж форматі разом зі США

- сказав Мерц.

Канцлер вважає, що найважливіше – це те, що США залишаються залученими.

Вони залишаються з нами й те, які безпекові запевнення ми можемо дати Україні, щоб вона могла знайти мир – це рішення, які будуть ухвалюватися тоді, коли прийде час. Ці рішення ми будемо ухвалювати разом

- заявив Мерц.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував, як швидко запровадять санкції і які вони можуть бути, якщо росія відхилить припинення вогню з понеділка.

Ми розмовляли попередньо з американською стороною про різного роду санкції...Для нас найважливішим є те, щоб рішення про готовність інтенсифікувати санкції була єдиною позицією всіх держав без винятку

- заявив Туск.

Зеленський про припинення вогню: забезпечити моніторинг цілком можливо у координації з США10.05.25, 15:50 • 1152 перегляди

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Прем'єр – міністр Британії Кір Стармер заявляв, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,522.10
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,435.57