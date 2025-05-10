Не тема для публічного обговорення: канцлер Німеччини про заходи, які будуть вживатися для завершення війни

Заходи, які будуть вживатися, щоб забезпечити можливий мир в Україні - це тема не для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо разом зі США. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції, передає УНН.

Ті заходи, які ми будемо вживати разом, щоб завершити цю війну і рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні - це тема не для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо в такому ж форматі разом зі США