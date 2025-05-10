Не тема для публичного обсуждения: канцлер Германии о мерах, которые будут приниматься для завершения войны

Меры, которые будут приниматься, чтобы обеспечить возможный мир в Украине - это тема не для публичного обсуждения. Это все будет обсуждаться внутренне вместе с США. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

Те меры, которые мы будем принимать вместе, чтобы завершить эту войну и решения, которые мы будем принимать вместе, чтобы обеспечить возможный мир в Украине - это тема не для публичного обсуждения. Это все будет обсуждаться внутренне в таком же формате вместе с США - сказал Мерц.

Канцлер считает, что самое важное – это то, что США остаются вовлеченными.

Они остаются с нами и то, какие гарантии безопасности мы можем дать Украине, чтобы она могла обрести мир – это решения, которые будут приниматься тогда, когда придет время. Эти решения мы будем принимать вместе - заявил Мерц.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал, как быстро введут санкции и какие они могут быть, если россия отклонит прекращение огня с понедельника.

Мы разговаривали предварительно с американской стороной о разного рода санкциях...Для нас самым важным является то, чтобы решение о готовности интенсифицировать санкции было единой позицией всех государств без исключения - заявил Туск.

Зеленский о прекращении огня: обеспечить мониторинг вполне возможно в координации с США

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом относительно мирных усилий. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Премьер – министр Британии Кир Стармер заявлял, что если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции.