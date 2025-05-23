Мерц заявил, что Германия не позволит эксплуатацию "Северного потока-2" – Financial Times
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "Северный поток-2" не получит лицензию на эксплуатацию. Правительство ФРГ готово противодействовать попыткам возобновления проекта после повреждений.
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность запуска газопровода "Северный поток-2". Он также подтвердил намерение противостоять запуску газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на FT.
Детали
Фридрих Мерц, отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство разрешение на эксплуатацию проекта, отметил следующее:
В настоящее время "Северный поток-2" не имеет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится
Напомним
Строительство газопровода стоимостью 11 миллиардов долларов завершилось в 2021 году, но он так и не был введен в действие. Правительство ФРГ остановило запуск на фоне угрозы вторжения рф в Украину. Как сообщалось, между США и россией ведутся тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода на дне Балтийского моря.
На фоне этих новостей немецкое правительство рассматривает возможные меры для недопущения возобновления проекта.
Такие переговоры были бы совершенно неправильным направлением
Возможность отмены санкций против "Северного потока-2" рассматривалась в апреле этого года в администрации Байдена. В начале мая ЕС пригрозил окончательно заблокировать "Северный поток-2" в случае отказа рф от перемирия.
Справка
"Северный поток-2" – российский газопровод, построенный для поставки газа в Германию в обход Украины через дно Балтийского моря.
Длина: более 1 200 км.
Пропускная способность: 55 млрд куб. м газа в год.
Оператор: Nord Stream 2 AG (дочерняя компания газпрома, зарегистрированная в Швейцарии).
Стоимость проекта: примерно 11 миллиардов долларов.
Завершение строительства: 2021 год.
Запуск был остановлен в феврале 2022 года после признания россией независимости так называемых "днр" и "лнр", перед полномасштабным вторжением рф в Украину. В сентябре 2022 года обе нитки газопровода были повреждены в результате взрывов.