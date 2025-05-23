Мерц заявил, что Германия не позволит эксплуатацию "Северного потока-2" – Financial Times

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность запуска газопровода "Северный поток-2". Он также подтвердил намерение противостоять запуску газопровода "Северный поток-2", передает УНН со ссылкой на FT.

Детали

Фридрих Мерц, отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство разрешение на эксплуатацию проекта, отметил следующее:

В настоящее время "Северный поток-2" не имеет лицензии на эксплуатацию, и это не изменится - подчеркнул Мерц.

Напомним

Строительство газопровода стоимостью 11 миллиардов долларов завершилось в 2021 году, но он так и не был введен в действие. Правительство ФРГ остановило запуск на фоне угрозы вторжения рф в Украину. Как сообщалось, между США и россией ведутся тайные переговоры о покупке американскими инвесторами поврежденного газопровода на дне Балтийского моря.

На фоне этих новостей немецкое правительство рассматривает возможные меры для недопущения возобновления проекта.

Такие переговоры были бы совершенно неправильным направлением - заявил вице-канцлер Роберт Хабек 17 марта.

Возможность отмены санкций против "Северного потока-2" рассматривалась в апреле этого года в администрации Байдена. В начале мая ЕС пригрозил окончательно заблокировать "Северный поток-2" в случае отказа рф от перемирия.

Справка

"Северный поток-2" – российский газопровод, построенный для поставки газа в Германию в обход Украины через дно Балтийского моря.

Длина: более 1 200 км.

Пропускная способность: 55 млрд куб. м газа в год.

Оператор: Nord Stream 2 AG (дочерняя компания газпрома, зарегистрированная в Швейцарии).

Стоимость проекта: примерно 11 миллиардов долларов.

Завершение строительства: 2021 год.

Запуск был остановлен в феврале 2022 года после признания россией независимости так называемых "днр" и "лнр", перед полномасштабным вторжением рф в Украину. В сентябре 2022 года обе нитки газопровода были повреждены в результате взрывов.